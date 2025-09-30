La notizia che potrebbe evitare il fallimento della Ferrari a Singapore

Ferrari potrebbe evitare il disastro del Gran Premio dell’Azerbaigian grazie a una modifica annunciata per il prossimo Gran Premio di Singapore.

I fornitori ufficiali di pneumatici della F1, Pirelli, hanno presentato i composti messi a disposizione delle scuderie in vista di un weekend caratterizzato da temperature elevate e dalle suggestive luci di Marina Bay. Questa settimana, le squadre disporranno degli pneumatici C3 (duro), C4 (medio) e C5 (molle).

Il composto ultrasoffice C6 è stato scartato dopo attenta valutazione effettuata nel periodo estivo, in quanto risultava troppo vulnerabile alle temperature estreme previste.

Per la sessione di qualificazione, il C5 sembra essere lo pneumatico di riferimento, una scelta che potrebbe permettere a Ferrari di evitare il ripetersi degli errori visti a Baku. In quell’occasione, infatti, la visibile frustrazione di Lewis Hamilton nel trovarsi con il pneumatico “sbagliato” (molle anziché medio) gli costò l’eliminazione nella seconda sessione.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

