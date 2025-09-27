Lewis Hamilton è stato elogiato da un ex campione del mondo di F1 per non aver permesso a Charles Leclerc di sorpassare durante il Gran Premio dell'Azerbaijan.

L'ex campione Jacques Villeneuve ha elogiato la prestazione di Hamilton in questa puntata. Parlando con OLBG, il campione del 1997 ha commentato: "Lewis si è comportato molto bene.

"La Ferrari ha chiesto a Leclerc di lasciarlo sorpassare, ma non era necessario: con le gomme nuove, Lewis era abbastanza veloce da sorpassare senza assistenza. Immagino sia per questo che non ha voluto ripetere il gesto", ha detto.

Schumacher ha anche criticato il modo in cui comunicano tra loro e l'atteggiamento del pilota nei confronti degli ordini di scuderia: "Il modo in cui interagiscono non è appropriato.

"Se Lewis e la squadra perdessero la fiducia reciproca, sarebbe un vero peccato, perché se questa sfiducia dovesse svilupparsi, forse sarebbe meglio separarci a fine stagione", ha detto al podcast Backstage Boxengasse.

Correlato: UFFICIALE: Lewis Hamilton invia una COMUNICAZIONE sulla sua assenza

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!