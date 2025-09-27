UFFICIALE: Lewis Hamilton invia una COMUNICAZIONE sulla sua assenza

Lewis Hamilton ha annunciato di essere stato costretto a rinunciare alla sua partecipazione a un evento Ferrari, a causa dei gravi problemi di salute del suo amato cane, Roscoe.

Il sette volte campione ha condiviso sui social immagini del suo fedele bulldog, spiegando che quest'ultimo ha contratto una polmonite che ha causato complicazioni cardiache. Attualmente, il cane, che ha 12 anni, si trova in coma e il pilota ha chiesto ai suoi follower di pregare per lui.

Il pilota britannico ha motivato la sua assenza da Milano così: "Ero davvero desideroso di partecipare alla sfilata Ferrari di domani, ma in questo momento il mio impegno è stare al fianco di Roscoe. Seguirò lo spettacolo su @ferraristyle e mando tutto il mio affetto e il mio sostegno a Rocco e al team."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

