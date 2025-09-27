È stato scoperto il colpevole del disastro di Lewis Hamilton in Ferrari

Toto Wolff e le abitudini consolidate di Lewis Hamilton in Mercedes sono oggi considerate da molti come la radice della crisi che sta attraversando la Ferrari.

La performance deludente del britannico a Baku è stata analizzata da Ralf Schumacher nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Sports Germany. L’ex pilota sostiene fermamente che Hamilton debba assumersi la piena responsabilità delle proprie decisioni, piuttosto che giustificare i risultati negativi incolpando il team per la scelta dei pneumatici.

Schumacher afferma: "Con la sua esperienza e potenza, Hamilton dovrebbe decidere senza esitazioni. Io non sono diventato campione del mondo sette volte vincendo qualche gara; se desideravo un pneumatico specifico, lo ottenevo senza discussioni".

Dopo oltre un decennio in Mercedes, il sette volte campione si trova ad affrontare importanti cambiamenti in Ferrari, dove i vecchi modi di fare potrebbero ostacolare la sua capacità di adattamento.

Schumacher sottolinea come la filosofia di Toto Wolff, secondo cui "i piloti sono qui solo per guidare", sia in netto contrasto con l'approccio attuale adottato dalla scuderia italiana.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

