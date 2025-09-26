UFFICIALE: Lewis Hamilton causa ASSENZA dalla Ferrari

Lewis Hamilton si è ritirato dalla Ferrari per motivi allarmanti che hanno destato preoccupazione in tutto il mondo della Formula 1.

È stato confermato dai media italiani che il sette volte campione non ha partecipato a una serie di controlli effettuati nelle ultime ore dalla Scuderia al Mugello. Si ritiene che il motivo sia legato alla salute del suo amico Roscoe.

Lewis ha pubblicato immagini sui suoi social media condividendo che le condizioni del suo compagno di squadra non erano delle migliori e che chiedeva preghiere per lui. Di recente, ha rivelato che si trattava di polmonite.

Nel frattempo, i social media si sono riempiti di manifestazioni di affetto e solidarietà. "Penso a te, amico mio", ha commentato George Russell. Il team McLaren ha aggiunto: "Siamo con te e speriamo che Roscoe guarisca presto".

La Red Bull Racing ha inviato un messaggio d'amore insieme a un gesto di supporto, e la Ferrari stessa ha dichiarato: "Roscoe, sei nei nostri pensieri". Anche i tifosi di X hanno reagito.

sending you so much love and strength, Lewis! we’re keeping Roscoe in our prayers. ❤️ he’s a fighter! — deni (@fiagirly) September 26, 2025

all our thoughts and prayers are with Roscoe pic.twitter.com/APUVeYqH0z — Lighter🕯️🧩 (@Lighter_DeFi) September 26, 2025

Lewis how's our favorite bulldog holding up today? The F1 world is united in thoughts for Roscoe miracles happen every day — Arshu (@im__Arshu) September 26, 2025

Man that dog gave so many people happiness not just you, I’m so sorry 🥹 hope he has a speedy recovery pic.twitter.com/6XnEMxtvEo — Diego (@Dieggo) September 26, 2025

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

