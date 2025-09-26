close global

Messaggio inaspettato di Lewis Hamilton su Max Verstappen

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton ritiene che la Red Bull Racing vincerà ancora più gare in questa stagione, il che dipinge un quadro molto incoraggiante per le possibilità di titolo del quattro volte campione Max Verstappen.

La lotta per il titolo di Formula 1 si è riaccesa. Per mesi, il duello si è concentrato esclusivamente tra Lando Norris e Oscar Piastri, ma dopo due vittorie consecutive, Verstappen ha riacquistato la sua importanza.

Sebbene sia in svantaggio di 69 punti rispetto al leader Piastri, la sua presenza costante nelle retrovie suscita già il rispetto dei rivali. Hamilton è rimasto impressionato da ciò che la Red Bull Racing ha dimostrato nelle ultime settimane.

Durante una conferenza stampa a Baku, Lewis ha commentato: "La McLaren è stata la squadra da battere per tutta la stagione. Non abbiamo fatto il salto di qualità necessario e siamo un po' indietro.

"La Red Bull ha introdotto un aggiornamento al diffusore che li ha resi più veloci. Quindi, si spera, otterranno ancora più vittorie quest'anno", ha commentato il britannico.

Correlato: È stato svelato un TERRIBILE SEGRETO sulla Ferrari del 2025!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Lewis Hamilton Max Verstappen

