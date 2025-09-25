Un orribile segreto è venuto alla luce sulla vettura che Charles Leclerc e Lewis Hamilton stanno progettando per la stagione 2025.

AutoRacer.it ha commentato quanto segue sulla realtà dietro ciò che sta accadendo alla Scuderia: "La realtà è che si tratta di una vettura mal progettata con difetti strutturali, e stanno optando per queste altezze delle sospensioni per aumentare le prestazioni. La McLaren potrebbe fare lo stesso e guadagnare altri 3 decimi.

"L'atmosfera in Ferrari è tossica. Fanno riunioni solo per dire: 'Oh, ma devi consultarti con quest'altro dipartimento', ecc. Perdono un sacco di tempo e danno l'impressione di fare tutto il possibile per evitare di perdere il lavoro, invece di proporre idee concrete e far progredire il gruppo.

"A Maranello, alcuni ingegneri non riescono nemmeno a sviluppare le loro idee perché i loro superiori glielo impediscono. È un peccato, perché in Ferrari c'è così tanto talento. La prova è che ogni ingegnere che lascia la Ferrari fa un lavoro eccellente per un altro team", hanno rivelato.

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

