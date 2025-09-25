È stato svelato un TERRIBILE SEGRETO sulla Ferrari del 2025!
Un orribile segreto è venuto alla luce sulla vettura che Charles Leclerc e Lewis Hamilton stanno progettando per la stagione 2025.
AutoRacer.it ha commentato quanto segue sulla realtà dietro ciò che sta accadendo alla Scuderia: "La realtà è che si tratta di una vettura mal progettata con difetti strutturali, e stanno optando per queste altezze delle sospensioni per aumentare le prestazioni. La McLaren potrebbe fare lo stesso e guadagnare altri 3 decimi.
"L'atmosfera in Ferrari è tossica. Fanno riunioni solo per dire: 'Oh, ma devi consultarti con quest'altro dipartimento', ecc. Perdono un sacco di tempo e danno l'impressione di fare tutto il possibile per evitare di perdere il lavoro, invece di proporre idee concrete e far progredire il gruppo.
"A Maranello, alcuni ingegneri non riescono nemmeno a sviluppare le loro idee perché i loro superiori glielo impediscono. È un peccato, perché in Ferrari c'è così tanto talento. La prova è che ogni ingegnere che lascia la Ferrari fa un lavoro eccellente per un altro team", hanno rivelato.
Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?
Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.
La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.
- 1. Oscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 299 punti
- 3. Max Verstappen 255 punti
- 4. George Russell 212 punti
- 5. Charles Leclerc 165 punti
- 6. Lewis Hamilton 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Carlos Sainz 31 punti
- 13. Fernando Alonso 30 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 16 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
