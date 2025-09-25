Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio preoccupante sui social, invitando tutti a pregare per lui.

Il sette volte campione del mondo ha postato su Instagram una foto commovente di Roscoe, il suo fedele compagno attualmente in cura presso una clinica veterinaria. Con 1,3 milioni di follower, il cane, che aveva già manifestato problemi di salute all’inizio dell’anno, sembra ora attraversare un momento particolarmente difficile.

Su account Instagram mostra chiaramente quanto la situazione sia seria: Hamilton ha accompagnato l’immagine toccante di Roscoe con queste parole – "Sono state ore estremamente angoscianti. Vi chiedo di pregare per Roscoe e di tenerlo nei vostri pensieri".

Con questo messaggio, il pilota britannico ha voluto far capire la gravità del momento, confidando che la salute del suo amato compagno possa migliorare al più presto.

¡Madre mía! @LewisHamilton ha compartido una historia realmente inquietante en Instagram, en la que se nota que su querido y veterano compañero Roscoe no está bien. "Fueron unas horas realmente aterradoras", comenta, dejando a todos con el corazón en un puño. 😟 pic.twitter.com/9XRn8TFfzR — GPFans NL (@GPFansNL) 25 de septiembre de 2025

Correlato: URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!