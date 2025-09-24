close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton at Monza

URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!

URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton at Monza

Lewis Hamilton e la sua situazione in Ferrari hanno sollevato preoccupazioni sul clima interno alla Scuderia.

Ralf Schumacher, in un'intervista pubblicata da Crash.net, ha parlato della situazione attuale del sette volte campione del mondo: "Il modo in cui si trattano a vicenda non è buono. Poi ci sono le critiche di Lewis alla squadra. Sono scettico su questa combinazione.

"E poi c'è questa mancanza di dialogo con Leclerc prima del traguardo. La Ferrari deve lavorare internamente, altrimenti si separerà dall'interno.

"Un temporale schiarisce l'aria; questo è un ricordo del passato. Dobbiamo semplicemente parlare apertamente tra di noi. Bisogna definire limiti e aspettative.

"Se Lewis non si fida più della squadra, e viceversa, sarebbe un vero peccato. Perché se dovesse nascere sfiducia, allora è meglio lasciarlo andare e prendere strade diverse a fine anno", ha osservato.

Correlato: Charles Leclerc RINUNCIA alla Ferrari e lancia un messaggio TERRIBILE

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Leclerc si arrabbia; Charles si arrende; vengono prese misure disperate
F1 Ferrari oggi

F1 Ferrari Oggi: Leclerc si arrabbia; Charles si arrende; vengono prese misure disperate

  • 41 minuti fa
F1 Oggi: Il sito storico di Hamilton è in pericolo; La strategia insolita per Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Il sito storico di Hamilton è in pericolo; La strategia insolita per Antonelli

  • 1 ora fa
La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025
Ferrari

La Ferrari adotta misure drastiche per evitare l'umiliazione nel 2025

  • 2 ore fa
URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!
Ferrari

URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!

  • 3 ore fa
Il futuro di Kimi Antonelli e George Russell alla Mercedes prende una piega inaspettata
Mercedes

Il futuro di Kimi Antonelli e George Russell alla Mercedes prende una piega inaspettata

  • Oggi 19:00
Charles Leclerc RINUNCIA alla Ferrari e lancia un messaggio TERRIBILE
Ferrari

Charles Leclerc RINUNCIA alla Ferrari e lancia un messaggio TERRIBILE

  • Oggi 18:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • 22 settembre
 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play