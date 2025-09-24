URGENTE: PREOCCUPAZIONE in Ferrari per Lewis Hamilton!

Lewis Hamilton e la sua situazione in Ferrari hanno sollevato preoccupazioni sul clima interno alla Scuderia.

Ralf Schumacher, in un'intervista pubblicata da Crash.net, ha parlato della situazione attuale del sette volte campione del mondo: "Il modo in cui si trattano a vicenda non è buono. Poi ci sono le critiche di Lewis alla squadra. Sono scettico su questa combinazione.

"E poi c'è questa mancanza di dialogo con Leclerc prima del traguardo. La Ferrari deve lavorare internamente, altrimenti si separerà dall'interno.

"Un temporale schiarisce l'aria; questo è un ricordo del passato. Dobbiamo semplicemente parlare apertamente tra di noi. Bisogna definire limiti e aspettative.

"Se Lewis non si fida più della squadra, e viceversa, sarebbe un vero peccato. Perché se dovesse nascere sfiducia, allora è meglio lasciarlo andare e prendere strade diverse a fine anno", ha osservato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

