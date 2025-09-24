Charles Leclerc RINUNCIA alla Ferrari e lancia un messaggio TERRIBILE
Charles Leclerc ha rinunciato alla Ferrari e ha lanciato un messaggio terribile per il resto della stagione 2025 di Formula 1.
In dichiarazioni riportate da RaceFans.net, il pilota monegasco ha dichiarato quanto segue sulle prospettive per il resto del campionato: "Sarà difficile. Non è la stessa situazione dell'anno scorso.
"L'anno scorso abbiamo avuto un miglioramento del manto stradale a Monza che ci ha fatto fare un grande passo avanti. Quest'anno non abbiamo avuto questo, quindi non credo che abbiamo alcuna speranza che d'ora in poi le cose miglioreranno significativamente.
"Onestamente, è facile dare la colpa alla macchina per essere così difficile da guidare, e penso che siamo generalmente svantaggiati quando fa freddo, ma non credo di aver fatto un buon lavoro questo fine settimana", ha osservato.
Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?
Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.
La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.
Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.
- 1. Oscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 299 punti
- 3. Max Verstappen 255 punti
- 4. George Russell 212 punti
- 5. Charles Leclerc 165 punti
- 6. Lewis Hamilton 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 9. Isack Hadjar 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Carlos Sainz 31 punti
- 13. Fernando Alonso 30 punti
- 14. Liam Lawson 30 punti
- 15. Esteban Ocon 28 punti
- 16. Pierre Gasly 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda 20 punti
- 18. Gabriele Bortoleto 18 punti
- 19. Oliver Bearman 16 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
