Charles Leclerc RINUNCIA alla Ferrari e lancia un messaggio TERRIBILE

Charles Leclerc ha rinunciato alla Ferrari e ha lanciato un messaggio terribile per il resto della stagione 2025 di Formula 1.

In dichiarazioni riportate da RaceFans.net, il pilota monegasco ha dichiarato quanto segue sulle prospettive per il resto del campionato: "Sarà difficile. Non è la stessa situazione dell'anno scorso.

"L'anno scorso abbiamo avuto un miglioramento del manto stradale a Monza che ci ha fatto fare un grande passo avanti. Quest'anno non abbiamo avuto questo, quindi non credo che abbiamo alcuna speranza che d'ora in poi le cose miglioreranno significativamente.

"Onestamente, è facile dare la colpa alla macchina per essere così difficile da guidare, e penso che siamo generalmente svantaggiati quando fa freddo, ma non credo di aver fatto un buon lavoro questo fine settimana", ha osservato.

Correlato: URGENTE: La Ferrari apre un'indagine su Charles Leclerc

Come si è evoluto il Campionato Piloti dopo il GP dell'Azerbaijan?

Il Gran Premio dell'Azerbaijan ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno ottenuto risultati deludenti che hanno ravvivato la lotta per il campionato.

La domenica a Baku è iniziata in modo caotico, con Piastri costretto al ritiro dopo il primo giro dopo un incidente contro il muro. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo quarto, a un passo da un altro podio.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che non ha concluso la gara in zona punti e Carlos Sainz che ha finalmente conquistato il tanto atteso primo podio stagionale per la Williams, nonché il suo primo per sé. Questo è stato fondamentale per il Campionato Piloti.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non è stata una bella gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc nono.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!