URGENTE: La Ferrari apre un'indagine su Charles Leclerc

La Ferrari ha conquistato solo sei punti al Gran Premio di F1 dell'Azerbaijan dopo i risultati deludenti di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato dove hanno sbagliato e perché verrà avviata un'indagine sul pilota monegasco: "Non possiamo essere soddisfatti di aver concluso in ottava e nona posizione. Siamo partiti dietro a Norris e siamo arrivati dietro di lui, il che è una realtà su questo circuito.
"Abbiamo avuto un problema con il motore di Charles. Indagheremo sulla questione, perché, sebbene il distacco fosse minimo, è stato sufficiente a impedirgli di sorpassare sul rettilineo. Questo spiega anche perché siamo rimasti bloccati dietro Lawson. Sabato è stato il giorno in cui tutto è andato storto.
"Avevamo abbastanza velocità per migliorare in qualifica, ma abbiamo rovinato il weekend. È incoraggiante sapere che il ritmo c'era, ma è frustrante non averlo sfruttato al meglio.
"Non si tratta solo di fare bene, ma anche di eseguire bene la gara. "So che Charles si assume la responsabilità delle qualifiche, ma dobbiamo lavorare sodo sul nostro assetto per tornare più forti", ha commentato.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
