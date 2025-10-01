La Ferrari si affida alla Mercedes per SALVARE Lewis Hamilton

Secondo quanto riportato, la Ferrari starebbe prendendo ispirazione dalla Mercedes per una decisione rischiosa in vista della stagione 2026 di Formula 1, nel tentativo di aiutare Lewis Hamilton.

Secondo la versione italiana di Motorsport.com, la Ferrari ha testato diverse soluzioni per il nuovo propulsore. Si vocifera che abbiano sperimentato una testata in acciaio, ma alla fine abbiano optato per una in alluminio. Quest'ultima è stata sviluppata utilizzando la tecnica di sinterizzazione diretta delle polveri metalliche (DMLS).

Il processo prevede il riscaldamento della polvere di alluminio a una temperatura prossima alla fusione. Una volta modellata nella forma desiderata, i punti di contatto tra le particelle si fondono in un materiale altamente resistente. Grazie a questo metodo e a una nuova miscela di polveri, si prevede che il propulsore Ferrari possa resistere a temperature e pressioni più elevate nelle camere di combustione.

Con questo, la Scuderia punta a introdurre un design aerodinamico con fiancate molto più piccole, poiché sarebbero necessari meno radiatori. Questo concetto ricorda lo "zero-sidepod" della Mercedes, utilizzato quando Hamilton era ancora un pilota del team.

Sebbene sia stato introdotto nel 2022, la Mercedes ha deciso di interromperne la produzione a metà del 2023 a causa della mancanza di un margine di lavoro adeguato e di squilibri nella dinamica della vettura.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

