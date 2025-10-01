Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari e sul suo futuro
Charles Leclerc rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari e sul suo futuro
Charles Leclerc ha parlato per la prima volta da quando sono emerse le voci su un suo possibile addio alla Ferrari.
Parlando durante un evento per i fan, il pilota monegasco ha dichiarato: "È stata una stagione difficile. Non credo che siamo stati esattamente dove volevamo essere come squadra.
"Personalmente, sono molto contento della mia prestazione e non vedo l'ora di portare la Ferrari al vertice e vincere di nuovo. Spero che questo inizi questo fine settimana a Singapore.
"È una pista che adoro, una delle mie preferite della stagione. Sono arrivato in F1. Ero molto giovane e avevo molto da imparare e crescere, e ci sono riuscito. Ho migliorato molto.
"La velocità in sé è ciò che cambia meno, perché è qualcosa che o hai o non hai, ma l'esperienza complessiva, il modo in cui gestisci le gare, le tue emozioni, penso siano estremamente importanti, ed è lì che sono cresciuto di più, come atleta e come persona", ha osservato.
Correlato: URGENTE: Lewis Hamilton avrebbe lasciato la Ferrari
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: Mercedes rivela notizie preoccupanti; Charles Leclerc rompe il silenzio
- 29 minuti fa
F1 Hamilton Oggi: Confermata l'uscita dalla Ferrari; Mercedes fa affidamento su di lui per salvarlo
- 1 ora fa
Questo causerà il caos! La devastante frase di Hamilton sulla realtà della Ferrari
- 2 ore fa
Hamilton elogia una persona chiave della sua vita in tutto il mondo
- 3 ore fa
L'esercito cinese ruba il CERVELLO a Leclerc!
- Oggi 19:00
Mercedes rivela notizie preoccupanti per Kimi Antonelli a Singapore
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Il video emozionante di Hamilton sulla morte di Roscoe
- Ieri 17:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sta valutando tre team; Arrabbiata per aver scelto Hamilton invece di Sainz
- Ieri 22:00
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- 22 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre