Charles Leclerc ha parlato per la prima volta da quando sono emerse le voci su un suo possibile addio alla Ferrari.

Parlando durante un evento per i fan, il pilota monegasco ha dichiarato: "È stata una stagione difficile. Non credo che siamo stati esattamente dove volevamo essere come squadra.

"Personalmente, sono molto contento della mia prestazione e non vedo l'ora di portare la Ferrari al vertice e vincere di nuovo. Spero che questo inizi questo fine settimana a Singapore.

"È una pista che adoro, una delle mie preferite della stagione. Sono arrivato in F1. Ero molto giovane e avevo molto da imparare e crescere, e ci sono riuscito. Ho migliorato molto.

"La velocità in sé è ciò che cambia meno, perché è qualcosa che o hai o non hai, ma l'esperienza complessiva, il modo in cui gestisci le gare, le tue emozioni, penso siano estremamente importanti, ed è lì che sono cresciuto di più, come atleta e come persona", ha osservato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

