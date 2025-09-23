F1 Oggi: Ecco come si presenta la classifica piloti e costruttori dopo il GP dell'Azerbaijan
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 22° settembre 2025 in Formula 1.
Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato un’altra dimostrazione delle doti eccezionali di Max Verstappen, capace di conquistare la vittoria nonostante il predominio stagionale della McLaren. LEGGI DI PIÙ
Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato una gara appassionante in cui Max Verstappen ha confermato, nonostante le limitazioni della sua vettura, di essere il migliore sulla griglia. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha confermato il motivo per cui non è riuscito a rispettare un ordine tardivo da Ferrari durante il Gran Premio dell'Azerbaigian. LEGGI DI PIÙ
Después del agotador Gran Premi dell’Azerbaigian, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dovuto trascorrere ancora più ore al volante. In seguito a un imprevisto atterraggio del loro volo, entrambi hanno intrapreso, nelle prime ore del mattino, un lungo viaggio notturno dall’Italia fino a Monaco per tornare a casa. LEGGI DI PIÙ
