Hamilton rivela perché NON ha seguito gli ordini della Ferrari
Hamilton rivela perché NON ha seguito gli ordini della Ferrari
Lewis Hamilton ha confermato il motivo per cui non è riuscito a rispettare un ordine tardivo da Ferrari durante il Gran Premio dell'Azerbaigian.
Il pilota britannico si è classificato ottavo a Baku, superando di appena quattro decimi di secondo il compagno Charles Leclerc. Adottando una strategia diversa, Hamilton era riuscito ad anticipare Leclerc grazie a una vettura decisamente più performante in quel momento.
Tuttavia, nella fase finale della gara la Ferrari ha deciso di consentire a Leclerc di riconquistare la posizione. Nonostante Hamilton abbia abbassato la velocità e persino frenato prima della linea per permettere il sorpasso, la manovra non si è rivelata abbastanza tempestiva da evitare quella sottile differenza nel risultato finale.
Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli
Hamilton svela che si scuserà con Leclerc
Il pilota britannico ha rotto il silenzio sull'episodio, spiegando: "In primis, sebbene fossi più veloce in quel momento, Charles ha avuto la generosità di lasciarmi passare".
"Alla fine, però, l'ordine mi è pervenuto troppo tardi ed ero concentrato sulla vettura davanti a me; sebbene le possibilità di sorpasso fossero praticamente inesistenti, nutrivo ancora una certa speranza".
"In sostanza, ho accelerato in rettilineo e ho persino frenato, ma alla fine ho perso circa quattro decimi di secondo. È stato un errore da parte mia e mi scuserò con Charles. In definitiva, si è trattato solo della differenza tra l'ottava e la nona posizione."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
E tutto è iniziato con Checo! La Red Bull paga a Horner un risarcimento da un MILIONE DI DOLLARI
- 53 minuti fa
Antonelli sottolinea le richieste MASSIME che ha ricevuto dalla F1
- 3 ore fa
Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan
- Oggi 17:45
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
- Oggi 17:10
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
- Oggi 16:55
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP dell'Azerbaijan
- Oggi 15:43
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso
- 17 settembre
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre