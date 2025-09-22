Hamilton rivela perché NON ha seguito gli ordini della Ferrari

Lewis Hamilton ha confermato il motivo per cui non è riuscito a rispettare un ordine tardivo da Ferrari durante il Gran Premio dell'Azerbaigian.

Il pilota britannico si è classificato ottavo a Baku, superando di appena quattro decimi di secondo il compagno Charles Leclerc. Adottando una strategia diversa, Hamilton era riuscito ad anticipare Leclerc grazie a una vettura decisamente più performante in quel momento.

Tuttavia, nella fase finale della gara la Ferrari ha deciso di consentire a Leclerc di riconquistare la posizione. Nonostante Hamilton abbia abbassato la velocità e persino frenato prima della linea per permettere il sorpasso, la manovra non si è rivelata abbastanza tempestiva da evitare quella sottile differenza nel risultato finale.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Hamilton svela che si scuserà con Leclerc

Il pilota britannico ha rotto il silenzio sull'episodio, spiegando: "In primis, sebbene fossi più veloce in quel momento, Charles ha avuto la generosità di lasciarmi passare".

"Alla fine, però, l'ordine mi è pervenuto troppo tardi ed ero concentrato sulla vettura davanti a me; sebbene le possibilità di sorpasso fossero praticamente inesistenti, nutrivo ancora una certa speranza".

"In sostanza, ho accelerato in rettilineo e ho persino frenato, ma alla fine ho perso circa quattro decimi di secondo. È stato un errore da parte mia e mi scuserò con Charles. In definitiva, si è trattato solo della differenza tra l'ottava e la nona posizione."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!