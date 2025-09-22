close global

Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Hamilton rivela perché NON ha seguito gli ordini della Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton holds onto his hat in the paddock at Baku

Lewis Hamilton ha confermato il motivo per cui non è riuscito a rispettare un ordine tardivo da Ferrari durante il Gran Premio dell'Azerbaigian.

Il pilota britannico si è classificato ottavo a Baku, superando di appena quattro decimi di secondo il compagno Charles Leclerc. Adottando una strategia diversa, Hamilton era riuscito ad anticipare Leclerc grazie a una vettura decisamente più performante in quel momento.

Tuttavia, nella fase finale della gara la Ferrari ha deciso di consentire a Leclerc di riconquistare la posizione. Nonostante Hamilton abbia abbassato la velocità e persino frenato prima della linea per permettere il sorpasso, la manovra non si è rivelata abbastanza tempestiva da evitare quella sottile differenza nel risultato finale.

Hamilton svela che si scuserà con Leclerc

Il pilota britannico ha rotto il silenzio sull'episodio, spiegando: "In primis, sebbene fossi più veloce in quel momento, Charles ha avuto la generosità di lasciarmi passare".

"Alla fine, però, l'ordine mi è pervenuto troppo tardi ed ero concentrato sulla vettura davanti a me; sebbene le possibilità di sorpasso fossero praticamente inesistenti, nutrivo ancora una certa speranza".

"In sostanza, ho accelerato in rettilineo e ho persino frenato, ma alla fine ho perso circa quattro decimi di secondo. È stato un errore da parte mia e mi scuserò con Charles. In definitiva, si è trattato solo della differenza tra l'ottava e la nona posizione."

