Leclerc e Sainz sono coinvolti in un incidente aereo a Baku

Después del agotador Gran Premi dell’Azerbaigian, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dovuto trascorrere ancora più ore al volante. In seguito a un imprevisto atterraggio del loro volo, entrambi hanno intrapreso, nelle prime ore del mattino, un lungo viaggio notturno dall’Italia fino a Monaco per tornare a casa.

Sainz ha offerto una prestazione notevole sul circuito di Baku, raccogliendo quasi tanti punti in quella gara quanto in tutta la stagione. Partito dalla seconda posizione in qualifica, ha perso un gradino a favore di George Russell, concludendo sul podio al terzo posto. Si tratta del primo podio per la Williams in una gara completa da quando nel 2017 Lance Stroll era salito sul gradino più alto in Azerbaijan.

Da parte sua, Leclerc ha incontrato qualche difficoltà in Q3, iniziando la gara dalla decima posizione e riuscendo a guadagnare solo un posto, finendo al nono. Con un weekend così frustrante alle spalle, la preoccupazione per tornare a casa in tempo si è dissolta quando il volo ha dovuto atterrare lontano da Monaco.

In van per l’Italia

«Dopo un weekend complicato a Baku, pensavo che non potesse peggiorare, ma...» ha commentato Leclerc su Instagram, girando la telecamera verso Sainz.

Il pilota madrileno ha esclamato: «Stiamo attraversando l’Italia in una furgonetta! A causa di una forte tempesta il nostro volo è stato deviato, impedendoci di atterrare a Nizza. Abbiamo dovuto fare un atterraggio nel cuore dell’Italia, così abbiamo noleggiato un van e ora siamo diretti a Monaco.»