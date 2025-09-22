Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP dell'Azerbaijan

Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato un’altra dimostrazione delle doti eccezionali di Max Verstappen, capace di conquistare la vittoria nonostante il predominio stagionale della McLaren.

Tuttavia, il successo personale del pilota non si è tradotto in un immediato riscontro nel campionato costruttori, dove la scuderia olandese continua a rimanere indietro. Sul circuito urbano di Baku, caratterizzato da una pista particolarmente stretta, ogni concorrente ha dovuto dare il massimo, ma le difficoltà tecniche hanno penalizzato in maniera evidente le vetture della McLaren, che hanno faticato a emergere in una gara estremamente combattuta.

Mercedes, dal canto suo, ha mantenuto viva la corsa sfruttando alcuni errori dei piloti Ferrari: le prestazioni di Russell e Antonelli sono state decisive per restare in gara.

La sorpresa del weekend è arrivata dal team Williams, che grazie a una solida performance di Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo podio stagionale, evidenziando un notevole potenziale e la capacità di competere anche in condizioni avverse.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell’Azerbaijan?

1. McLaren 623 punti

2. Mercedes 290 punti

3. Ferrari 286 punti

4. Red Bull Racing 272 punti

5. Williams 101 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 62 punti

8. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

