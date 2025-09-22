close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Composite image of Piastri, Verstappen and Norris in front of Italian flag-themed background

Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP dell'Azerbaijan

Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP dell'Azerbaijan

Alessandro Lombardo
Composite image of Piastri, Verstappen and Norris in front of Italian flag-themed background

Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato un’altra dimostrazione delle doti eccezionali di Max Verstappen, capace di conquistare la vittoria nonostante il predominio stagionale della McLaren.

Tuttavia, il successo personale del pilota non si è tradotto in un immediato riscontro nel campionato costruttori, dove la scuderia olandese continua a rimanere indietro. Sul circuito urbano di Baku, caratterizzato da una pista particolarmente stretta, ogni concorrente ha dovuto dare il massimo, ma le difficoltà tecniche hanno penalizzato in maniera evidente le vetture della McLaren, che hanno faticato a emergere in una gara estremamente combattuta.

Mercedes, dal canto suo, ha mantenuto viva la corsa sfruttando alcuni errori dei piloti Ferrari: le prestazioni di Russell e Antonelli sono state decisive per restare in gara.

La sorpresa del weekend è arrivata dal team Williams, che grazie a una solida performance di Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo podio stagionale, evidenziando un notevole potenziale e la capacità di competere anche in condizioni avverse.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell’Azerbaijan?

  • 1. McLaren 623 punti
  • 2. Mercedes 290 punti
  • 3. Ferrari 286 punti
  • 4. Red Bull Racing 272 punti
  • 5. Williams 101 punti
  • 6. Racing Bulls 72 punti
  • 7. Aston Martin 62 punti
  • 8. Kick Sauber 55 punti
  • 9. Haas 44 punti
  • 10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

E tutto è iniziato con Checo! La Red Bull paga a Horner un risarcimento da un MILIONE DI DOLLARI
Formula 1

E tutto è iniziato con Checo! La Red Bull paga a Horner un risarcimento da un MILIONE DI DOLLARI

  • 54 minuti fa
Antonelli sottolinea le richieste MASSIME che ha ricevuto dalla F1
Kimi Antonelli

Antonelli sottolinea le richieste MASSIME che ha ricevuto dalla F1

  • 3 ore fa
Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan
Mercedes

Grande rammarico e delusione per Antonelli al GP dell'Azerbaijan

  • Oggi 17:45
LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.
Ferrari

LITIGIO in Ferrari? Leclerc è frustrato dalle azioni irrispettose di Hamilton.

  • Oggi 17:10
Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping
Mercedes

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

  • Oggi 16:55
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP dell'Azerbaijan
Formula 1

Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP dell'Azerbaijan

  • Oggi 15:43
Più notizie

Molto letto

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

Hamilton ammette il dolore alla Ferrari

  • 14 settembre
 Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

Hamilton F1 Oggi: rompe il silenzio sui social media; la chiave del ritiro di Alonso

  • 17 settembre
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

Podio in ritardo per Antonelli? Russell sul test antidoping

 La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie

  • 14 settembre
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 11 settembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play