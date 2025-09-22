Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP dell'Azerbaijan
Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha regalato una gara appassionante in cui Max Verstappen ha confermato, nonostante le limitazioni della sua vettura, di essere il migliore sulla griglia.
Le prestazioni di Lando Norris e Oscar Piastri, invece, sono state deludenti, riaprendo la lotta per il titolo campionato. Anche i piloti spagnoli hanno vissuto una serata di alti e bassi: Fernando Alonso è stato escluso dalla zona punti, mentre Carlos Sainz ha conquistato il suo primo atteso podio stagionale con Williams, segnando un importante traguardo personale.
La giornata a Baku è iniziata nel caos: dopo un primo giro problematico, Oscar Piastri è stato costretto al ritiro a seguito di un incidente contro il muro del circuito.
Nel frattempo, Andrea Kimi Antonelli – considerato il migliore esordiente della stagione – ha chiuso in quarta posizione, rimanendo a un passo dal podio in una performance agridolce.
Tra le difficoltà, i colori Ferrari hanno faticato: Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso rispettivamente ottava e nona, in una gara che non ha soddisfatto le aspettative del team.
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri – 324 punti
- 2. Lando Norris – 299 punti
- 3. Max Verstappen – 255 punti
- 4. George Russell – 212 punti
- 5. Charles Leclerc – 165 punti
- 6. Lewis Hamilton – 121 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli – 78 punti
- 8. Alexander Albon – 70 punti
- 9. Isack Hadjar – 39 punti
- 10. Nico Hülkenberg – 37 punti
- 11. Lance Stroll – 32 punti
- 12. Carlos Sainz – 31 punti
- 13. Fernando Alonso – 30 punti
- 14. Liam Lawson – 30 punti
- 15. Esteban Ocon – 28 punti
- 16. Pierre Gasly – 20 punti
- 17. Yuki Tsunoda – 20 punti
- 18. Gabriel Bortoleto – 18 punti
- 19. Oliver Bearman – 16 punti
- 20. Franco Colapinto – 0 punti
