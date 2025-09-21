close global

﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

F1 Oggi: Verstappen vince il GP dell'Azerbaijan; Miglioramento della Mercedes dovrebbe entusiasmare Antonelli

F1 Oggi: Verstappen vince il GP dell'Azerbaijan; Miglioramento della Mercedes dovrebbe entusiasmare Antonelli

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 21° settembre 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha ancora una volta confermato la supremazia di Max Verstappen, capace di vincere nonostante le difficoltà della sua Red Bull. Il pilota olandese ha dominato una gara caratterizzata da un inizio estremamente caotico, assicurandosi una vittoria netta, seguito da un determinato George Russell e dal sorprendente Carlos Sainz che ha regalato a Williams il tanto atteso podio. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha offerto una prestazione eccezionale al Gran Premio dell’Azerbaigian, classificandosi al secondo posto a distanza ragionevole dal dominatore Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha espresso grande soddisfazione per la monoposto, condivisa con Andrea Kimi Antonelli, che ha permesso di trasformare una partenza difficile – qualificandosi quinta – in un risultato quasi perfetto. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati degli ultimi mesi, classificandosi quarto al Gran Premio dell'Azerbaigian, nonostante il rischio di vedere sfumare un podio. LEGGI DI PIÙ

A ieri un podio inaspettato nel Gran Premio dell’Azerbaijan ha offerto un'importante spinta a Lewis Hamilton, la stella Ferrari in Formula 1. Nonostante il sette volte campione mondiale abbia concluso al'ottava posizione a Baku, il weekend ha evidenziato che per il britannico in Ferrari non tutto è perduto. LEGGI DI PIÙ

