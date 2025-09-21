Antonelli lascia l'Azerbaijan con un sentimento agrodolce per via di Sainz

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati degli ultimi mesi, classificandosi quarto al Gran Premio dell'Azerbaigian, nonostante il rischio di vedere sfumare un podio.

Dopo alcune prestazioni alquanto altalenanti nei Gran Premi europei, il giovane pilota è riuscito a riscattarsi raccogliendo un buon numero di punti a Bakù. In un’intervista rilasciata a F1TV al termine della gara, Antonelli ha descritto le sensazioni provate, rimasto così vicino al tanto agognato podio nella sua stagione d’esordio.

"È una sensazione agrodolce: speravo davvero di salire sul podio. Abbiamo dato tutto in pista. Ho lottato duramente al DRS con Carlos, ma le condizioni d’aria non hanno permesso alla vettura di esprimersi al meglio. Non è stato facile, ma dopo quello che abbiamo visto in Europa, è comunque un ottimo risultato", ha commentato il pilota.

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da un ambiente motoristico. Suo padre, Marco, è stato pilota e fondatore di AKM Motorsport, squadra che partecipa al Campionato italiano di F4. La carriera di Antonelli è cominciata a soli sette anni nel karting, dove ha rapidamente dimostrato il suo talento, vincendo la Gran Final Internazionale EasyKart due anni dopo.

Successivamente, il giovane ha affinato le sue capacità nelle competizioni WSK, conquistando la finale della WSK Champions Cup 60 Mini nel 2018 e vincendo anche la finale internazionale della Coppa ROK. L’anno seguente, Antonelli ha dominato sia la WSK Super Master Series sia l’Euro Series, registrando perfino un quinto posto nella sua prima apparizione nel Campionato Mondiale FIA. Questi successi hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il capo della Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 il passaggio ai monoposto ha segnato un nuovo capitolo per Antonelli, che ha preso parte ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Mentre in Italia ha collezionato diversi podi, è stato negli Emirati dove il suo talento ha davvero brillato, conquistando due vittorie e chiudendo al terzo posto in classifica generale.

Nell’anno successivo, l’italiano è tornato alla F4 italiana come vera forza dominante, vincendo il campionato grazie a ben 13 vittorie e pole position nella maggior parte delle gare. Ha inoltre replicato questo straordinario risultato nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e 12 podi. Questi traguardi lo hanno posizionato fra i grandi della Formula 1, accanto a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Ad esempio, Lewis Hamilton ha espresso il suo sostegno nei suoi confronti, e persino il due volte campione del mondo Fernando Alonso ha commentato positivamente la sua presenza nella categoria regina delle corse.

