Verstappen vince il GP dell'Azerbaijan; Russell e Antonelli approfitta del caos

Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha ancora una volta confermato la supremazia di Max Verstappen, capace di vincere nonostante le difficoltà della sua Red Bull. Il pilota olandese ha dominato una gara caratterizzata da un inizio estremamente caotico, assicurandosi una vittoria netta, seguito da un determinato George Russell e dal sorprendente Carlos Sainz che ha regalato a Williams il tanto atteso podio.

Il Circuito di Baku ha vissuto momenti di vera confusione fin dai primi istanti, motivo per cui la prova continua a essere una delle gare più amate dai tifosi. La giornata di gara è iniziata con un’uscita in falso di Oscar Piastri, costretto a rallentare per consentire il passaggio degli avversari. Nel tentativo disperato di recuperare terreno, Piastri ha finito per colpire il muro, obbligandolo ad abbandonare la corsa e dando il via al primo safety car, attivo dalla prima alla quarta curva.

A seguito di questo incidente, Fernando Alonso ha visto applicata una penalità di cinque secondi per aver reagito in maniera anticipata alle luci di partenza, in risposta al movimento impreciso del compagno Piastri. Un altro episodio critico ha coinvolto Franco Colapinto, che è stato colpito dalla vettura di Alexander Albon: l’impatto contro la ruota posteriore del suo monoposto lo ha fatto girare, sebbene il pilota argentino sia riuscito a proseguire la gara, malgrado il piazzamento finale in fondo alla griglia.

Fernando Alonso ha concluso una gara in cui la competitività sembrava ormai lontana, terminando solitario al quindicesimo posto in quella che continua a trasformarsi in una “gara testimoniale” per lui durante questa stagione. La vera sorpresa del weekend è arrivata con Williams, che è riuscita a conquistare il suo primo podio stagionale grazie a Carlos Sainz, il quale ha saputo gestire al meglio la partenza in prima linea e contenere l’impeto degli avversari per assicurarsi il terzo posto.

Dal fronte Mercedes, entrambi i piloti hanno messo in luce le potenzialità del team tedesco: George Russell ha mostrato grande determinazione, assicurandosi un netto secondo posto, mentre il recupero di Andrea Kimi Antonelli gli ha permesso di chiudere in quarta posizione. Ferrari, invece, continua a lottare con risultati altalenanti, con Lewis Hamilton che ha chiuso all’ottava e Charles Leclerc al nono posto.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Come si è concluso il Gran Premio dell’Azerbaijan 2025?

1. Max Verstappen

2. George Russell

3. Carlos Sainz

4. Andrea Kimi Antonelli

5. Liam Lawson

6. Yuki Tsunoda

7. Lando Norris

8. Lewis Hamilton

9. Charles Leclerc

10. Isack Hadjar

11. Gabriel Bortoleto

12. Oliver Bearman

13. Alexander Albon

14. Esteban Ocon

15. Fernando Alonso

16. Nico Hülkenberg

17. Lance Stroll

18. Pierre Gasly

19. Franco Colapinto

20. Óscar Piastri

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!