Verstappen vince il GP dell'Azerbaijan; Russell e Antonelli approfitta del caos
Il Gran Premio dell’Azerbaijan ha ancora una volta confermato la supremazia di Max Verstappen, capace di vincere nonostante le difficoltà della sua Red Bull. Il pilota olandese ha dominato una gara caratterizzata da un inizio estremamente caotico, assicurandosi una vittoria netta, seguito da un determinato George Russell e dal sorprendente Carlos Sainz che ha regalato a Williams il tanto atteso podio.
Il Circuito di Baku ha vissuto momenti di vera confusione fin dai primi istanti, motivo per cui la prova continua a essere una delle gare più amate dai tifosi. La giornata di gara è iniziata con un’uscita in falso di Oscar Piastri, costretto a rallentare per consentire il passaggio degli avversari. Nel tentativo disperato di recuperare terreno, Piastri ha finito per colpire il muro, obbligandolo ad abbandonare la corsa e dando il via al primo safety car, attivo dalla prima alla quarta curva.
A seguito di questo incidente, Fernando Alonso ha visto applicata una penalità di cinque secondi per aver reagito in maniera anticipata alle luci di partenza, in risposta al movimento impreciso del compagno Piastri. Un altro episodio critico ha coinvolto Franco Colapinto, che è stato colpito dalla vettura di Alexander Albon: l’impatto contro la ruota posteriore del suo monoposto lo ha fatto girare, sebbene il pilota argentino sia riuscito a proseguire la gara, malgrado il piazzamento finale in fondo alla griglia.
Fernando Alonso ha concluso una gara in cui la competitività sembrava ormai lontana, terminando solitario al quindicesimo posto in quella che continua a trasformarsi in una “gara testimoniale” per lui durante questa stagione. La vera sorpresa del weekend è arrivata con Williams, che è riuscita a conquistare il suo primo podio stagionale grazie a Carlos Sainz, il quale ha saputo gestire al meglio la partenza in prima linea e contenere l’impeto degli avversari per assicurarsi il terzo posto.
Dal fronte Mercedes, entrambi i piloti hanno messo in luce le potenzialità del team tedesco: George Russell ha mostrato grande determinazione, assicurandosi un netto secondo posto, mentre il recupero di Andrea Kimi Antonelli gli ha permesso di chiudere in quarta posizione. Ferrari, invece, continua a lottare con risultati altalenanti, con Lewis Hamilton che ha chiuso all’ottava e Charles Leclerc al nono posto.
Come si è concluso il Gran Premio dell’Azerbaijan 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
