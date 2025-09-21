Hamilton ottiene una grande spinta dopo un sorprendente podio con un rivale a Baku

A ieri un podio inaspettato nel Gran Premio dell’Azerbaijan ha offerto un'importante spinta a Lewis Hamilton, la stella Ferrari in Formula 1. Nonostante il sette volte campione mondiale abbia concluso al'ottava posizione a Baku, il weekend ha evidenziato che per il britannico in Ferrari non tutto è perduto.

Hamilton, eliminato nella seconda fase delle qualifiche, ha lottato in gara ma ha dovuto fare i conti con il fatto che il compagno di squadra, Carlos Sainz, è riuscito a salire sul podio con Williams.

La sessione qualifiche, caratterizzata da un clima di incertezza, ha favorito Sainz, che ha conquistato la seconda posizione di partenza e, battendo persino una Mercedes che ha finito terza, ha regalato a Williams un segnale di speranza dopo anni di difficoltà. Si tratta del primo podio per un pilota Williams dal risultato di Lance Stroll al Gran Premio dell’Azerbaijan del 2017.

Correlato: Max Verstappen è COLPEVOLE di aver criticato Kimi Antonelli

Il ritorno di Sainz è una speranza per Hamilton?

Le stagioni 2025 di Sainz e Hamilton hanno preso strade sorprendentemente affini: entrambi i piloti si sono uniti a nuove escuderie, hanno faticato a tenere il ritmo dei compagni e hanno incontrato difficoltà nell’adattarsi alle nuove sfide. Nei conteggi, Alex Albon ha superato Sainz con un punteggio di 11 a 5, mentre Hamilton è stato messo in ombra da Charles Leclerc, che registra un rapporto di 12 a 3. Sebbene Albon partecipi regolarmente alla Q3, i ripetuti inciampi di Sainz rivelano le stesse problematiche che Hamilton deve affrontare per trovare il giusto ritmo in Ferrari. Il pilota spagnolo ha definito una volta di più la stagione "frustrante", sottolineando come sia lui che il compagno britannico abbiano incontrato un difficile percorso di adattamento.

Sainz e Hamilton hanno incontrato difficoltà nel 2025

«È estremamente impegnativo e molto più complesso di quanto si possa immaginare», ha commentato Sainz a Miami. «La routine quotidiana, sia in simulatore sia nella fabbrica, richiede di apprendere ogni minimo dettaglio della vettura, soprattutto quando si corre accanto a un compagno di grande esperienza. Per me, avere Alex, che conosce a fondo sia la macchina che il team, rappresenta una sfida enorme per essere all’altezza. Lo stesso dovrà affrontare Lewis quando si troverà a confrontarsi con Charles, che domina il team in totale. Questo processo di adattamento può richiedere mesi, talvolta anche un terzo o la metà di un anno.»

Per Sainz, le difficoltà della stagione sono state compensate dal meritato podio in Formula 1, un risultato che dovrebbe essere fonte di incoraggiamento per Hamilton anziché accentuare il senso di sconforto. Con circostanze favorevoli, Sainz ha dimostrato che è possibile raggiungere il podio con una vettura in cui l’esperienza e il contributo nello sviluppo sono stati limitati – un esempio che il pilota Ferrari potrebbe prendere a modello.

Guardando alle prossime gare, Fred Vasseur è convinto che non ci siano dubbi sulla capacità di Hamilton di lottare per un podio. Il campione dovrebbe considerare l’impresa di Sainz come una dimostrazione concreta delle proprie potenzialità in Ferrari, evitando così il continuo confronto negativo con il pilota che lo ha preceduto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!