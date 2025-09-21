Russell sottolinea che il miglioramento della Mercedes dovrebbe entusiasmare Antonelli
George Russell ha offerto una prestazione eccezionale al Gran Premio dell’Azerbaigian, classificandosi al secondo posto a distanza ragionevole dal dominatore Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha espresso grande soddisfazione per la monoposto, condivisa con Andrea Kimi Antonelli, che ha permesso di trasformare una partenza difficile – qualificandosi quinta – in un risultato quasi perfetto.
Nella fase iniziale della gara, Russell si è trovato momentaneamente bloccato dietro il compagno di squadra Kimi Antonelli. Una rapida soluzione da parte del team ha liberato il britannico, il quale, grazie a un pit stop impeccabile, è riuscito a superare Carlos Sainz e a risalire al secondo posto, nonostante Verstappen rimanesse irraggiungibile. La prestazione, ottenuta pur non operando al 100%, ha lasciato il pilota visibilmente soddisfatto durante le interviste sul grid.
Russell ha inoltre voluto condividere il merito del successo, congratulandosi con Carlos Sainz e con il team Williams. “Complimenti a Carlos e a Williams. Il weekend per me è stato complicato, ma l’auto si è comportata magnificamente e, nonostante ciò, Kimi è riuscito a concludere al quarto posto. Oggi mi sentivo decisamente meglio rispetto a venerdì e sabato, e adesso spero di poter recuperare le energie”, ha commentato brevemente prima di cedere la parola a Verstappen.
Come si è concluso il Gran Premio dell’Azerbaigian 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Carlos Sainz
- 4. Andrea Kimi Antonelli
- 5. Liam Lawson
- 6. Yuki Tsunoda
- 7. Lando Norris
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Charles Leclerc
- 10. Isack Hadjar
- 11. Gabriel Bortoleto
- 12. Oliver Bearman
- 13. Alexander Albon
- 14. Esteban Ocon
- 15. Fernando Alonso
- 16. Nico Hülkenberg
- 17. Lance Stroll
- 18. Pierre Gasly
- 19. Franco Colapinto
- 20. Óscar Piastri
