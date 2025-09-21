Russell sottolinea che il miglioramento della Mercedes dovrebbe entusiasmare Antonelli

George Russell ha offerto una prestazione eccezionale al Gran Premio dell’Azerbaigian, classificandosi al secondo posto a distanza ragionevole dal dominatore Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha espresso grande soddisfazione per la monoposto, condivisa con Andrea Kimi Antonelli, che ha permesso di trasformare una partenza difficile – qualificandosi quinta – in un risultato quasi perfetto.

Nella fase iniziale della gara, Russell si è trovato momentaneamente bloccato dietro il compagno di squadra Kimi Antonelli. Una rapida soluzione da parte del team ha liberato il britannico, il quale, grazie a un pit stop impeccabile, è riuscito a superare Carlos Sainz e a risalire al secondo posto, nonostante Verstappen rimanesse irraggiungibile. La prestazione, ottenuta pur non operando al 100%, ha lasciato il pilota visibilmente soddisfatto durante le interviste sul grid.

Russell ha inoltre voluto condividere il merito del successo, congratulandosi con Carlos Sainz e con il team Williams. “Complimenti a Carlos e a Williams. Il weekend per me è stato complicato, ma l’auto si è comportata magnificamente e, nonostante ciò, Kimi è riuscito a concludere al quarto posto. Oggi mi sentivo decisamente meglio rispetto a venerdì e sabato, e adesso spero di poter recuperare le energie”, ha commentato brevemente prima di cedere la parola a Verstappen.

GEORGEEEEEEEE TAKES P2!! BACK ON THE BAKU PODIUM pic.twitter.com/Hqq9Moy6q9 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 21 settembre 2025

