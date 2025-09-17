close global

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

F1 Oggi: Russell domina il futuro di Antonelli; Hamilton rompe il silenzio

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 17° settembre 2025 in Formula 1.

L'analista di Formula 1 Jolyon Palmer sostiene che l'entusiasmo che circonda Kimi Antonelli sia in parte dovuto al modo in cui Max Verstappen ha mosso i suoi primi passi nell'élite. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha gettato le basi per il futuro di Andrea “Kimi” Antonelli in Mercedes, in un contesto già saturo di voci sulla sua permanenza nella scuderia. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: rompe il silenzio sui social con un messaggio importante. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Giocatore chiave nel ritiro di Fernando Alonso. LEGGI DI PIÙ

