Lewis Hamilton ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione a Gaza sui social media. Il sette volte campione ha difeso i diritti umani in numerose occasioni e, ancora una volta, sta usando la sua piattaforma per affrontare questa delicata questione.

Nelle sue dichiarazioni sui social media, Hamilton avverte che la situazione a Gaza sta peggiorando di giorno in giorno. "Negli ultimi due anni, oltre il 10% della popolazione è stata uccisa o ferita, tra cui decine di migliaia di bambini, e questo numero continua ad aumentare.

"L'ultima offensiva a Gaza City ha costretto centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie case, mentre gli ospedali della Striscia sono sovraffollati di persone che soffrono sia per la carestia che per i continui bombardamenti. Oggi, una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha descritto ciò che sta accadendo a Gaza come un genocidio.

"Non possiamo restare a guardare e permettere che questo continui", ha affermato. Il pilota ha anche condiviso informazioni sulle organizzazioni a cui è possibile donare per contribuire a migliorare la situazione. Il dibattito sugli eventi a Gaza ha polarizzato le opinioni in tutto il mondo e le reazioni al messaggio del sette volte campione sono state contrastanti.

One of the greatest athletes in motorsports history continuing to use his platform to support Palestine🐐🙏🏽❤️. Wish more powerful motorsports authorities would join him publicly. — teddy🏎️ (@teddychalamet) September 16, 2025

He is so an incredible human, it is not for nothing that I have supported him since I was little, the only one able to speak when everyone else is doing the ostriches ❤️❤️ — Anas🫀 (@AnasJr__) September 16, 2025

How about free the hostages ? — jw (@MOTORH3AD) September 16, 2025

No wonder he's failing as a racer and a human too — Mahesh Sharma 🇮🇳 (@Maheshksharma23) September 17, 2025

Take all my money — 𝓬𝓵𝓪𝓲𝓻𝓮♕♥︎✈︎࿎ (@ClaireOlga3) September 16, 2025

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

