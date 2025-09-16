Lewis Hamilton tornerà a lottare per le vittorie grazie a questo motivo
Sergio Pérez sarà alla pari con i campioni del mondo nella prossima stagione di Formula 1 2026.
Il dirigente di Cadillac, Pat Symonds, ha parlato a GPBlog del cambiamento che potrebbe avvantaggiare il pilota messicano e gli altri in griglia: "Lewis Hamilton è più adatto alle monoposto da 26. Pérez ha avuto questo problema alla Red Bull.
"Penso che Checo si sia guadagnato una cattiva reputazione con il suo ultimo anno alla Red Bull, ma abbiamo visto che dopo che altri piloti sono saliti su quella macchina – persone di cui conosciamo anche le qualità – si è rivelata un'auto molto difficile da guidare.
"Le caratteristiche della vettura del 2026 saranno molto più simili a quelle della vettura del 2021 che a quelle della generazione attuale. Penso che piloti come Checo e Lewis Hamilton si adatteranno molto meglio a queste nuove vetture rispetto, forse, alla generazione attuale", hanno assicurato.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
