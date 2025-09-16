ULTIME NOTIZIE: La Ferrari conferma di essere interessata ad ingaggiare Max Verstappen!
ULTIME NOTIZIE: La Ferrari conferma di essere interessata ad ingaggiare Max Verstappen!
La Ferrari starebbe cercando di ingaggiare Max Verstappen, ha confermato un ex capo della Scuderia.
Secondo Giancarlo Minardi, riportato da GPBlog, la scuderia italiana si starebbe già muovendo per un ingaggio del quattro volte campione del mondo: "Penso che la Ferrari abbia già fatto dei passi in quella direzione.
"Per quanto riguarda la sua presenza, credo che le sue stesse parole – 'Me ne vado perché voglio vincere' – trasmettano un segnale piuttosto negativo alla Ferrari. Se ne è parlato molto negli ultimi mesi.
"Ci sono stati persino scambi segreti di piloti che non si sono mai concretizzati, quindi tutto è possibile. Credo che la Ferrari ci stia provando", ha commentato l'italiano.
Correlato: La Ferrari cercherà di ingaggiare le stelle di Alpine e Mercedes
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.
La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.
1. Max Verstappen 303 punti
2. Lando Norris 241 punti
3. Charles Leclerc 217 punti
4. Óscar Piastri 197 punti
5. Carlos Sainz 184 punti
6. Lewis Hamilton 164 punti
7. Sergio Pérez 143 punti
8. George Russell 128 punti
9. Fernando Alonso 50 punti
10. Lance Stroll 24 punti
11. Nico Hülkenberg 22 punti
12. Yuki Tsunoda 22 punti
13. Daniel Ricciardo 12 punti
14. Pierre Gasly 8 punti
15. Oliver Bearman 6 punti
16. Kevin Magnussen 6 punti
18. Alexander Albon 6 punti
17. Esteban Ocón 5 punti
19. Zhou Guanyu 0 punti
20. Franco Colapinto 0 punti
21. Valtteri Bottas 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli Oggi: Sainz è richiesto come sostituto alla Mercedes; Perderà il principale mentore
- 3 ore fa
Hamilton F1 oggi: torna a lottare per la vittoria; i rapporti dicono che il ritiro è vicino
- Ieri 22:00
F1 Oggi: Mercedes si affida alla Ferrar; Hamilton tornerà a lottare per le vittorie
- Ieri 22:00
Sainz è richiesto come sostituto di Antonelli alla Mercedes
- Ieri 21:00
Le difficoltà che attendono Hamilton e Antonelli nel GP dell'Azerbaigian
- Ieri 20:30
Rischio elevato! La Mercedes perderà il principale mentore di Antonelli a favore di una squadra rivale.
- Ieri 20:00
Molto letto
Hamilton ammette il dolore alla Ferrari
- 14 settembre
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
La crisi colpisce la Ferrari e le minacce raggiungono le scuderie
- 14 settembre
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
- 11 settembre
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre