La Ferrari cercherà di ingaggiare le stelle di Alpine e Mercedes

Secondo quanto riferito, la Ferrari starebbe lanciando una campagna di reclutamento per ingaggiare giocatori chiave da team come Mercedes e Alpine.

Secondo le informazioni condivise dal Corriere della Sera, il team di Maranello sta già prendendo decisioni in merito alle imminenti partenze che affronterà nei prossimi mesi.

"Il manager francese (Fred Vasseur) sta conducendo una campagna acquisti poco chiara; alcuni esperti di power unit arriveranno dall'Alpine e altri dalla Mercedes.

"Saranno sufficienti a colmare le lacune lasciate dalle stelle di lunga data? La risposta arriverà la prossima stagione, cruciale per il Cavallino perché offre la possibilità di un rilancio", hanno riferito.

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

