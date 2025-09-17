George Russell ha gettato le basi per il futuro di Andrea “Kimi” Antonelli in Mercedes, in un contesto già saturo di voci sulla sua permanenza nella scuderia.

Intervista a GPBlog: il pilota britannico ha commentato i prossimi passi del giovane italiano dichiarando: “Il team ha chiaramente detto che non deve preoccuparsi dei risultati ottenuti. Sta comunque facendo un ottimo lavoro, dati i suoi limitati anni d’esperienza. La vettura ci ha rallentato entrambi, e ammetto che è difficile accettare quando la macchina non offre le prestazioni sperate.

"Come pilota giovane, bisogna valutare il proprio rendimento in maniera obiettiva; si può sostenere che, in realtà, stia performando meglio rispetto agli inizi dell’anno, una considerazione che emerge se si osservano le differenze nei tempi sul giro.”

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

