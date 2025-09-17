Lewis Hamilton, un giocatore chiave nel ritiro di Fernando Alonso

Lewis Hamilton ha ammesso di essere stato un fattore chiave nella decisione di Fernando Alonso di ritirarsi dalla Formula 1.

Il sette volte campione del mondo, in un'intervista a L'Equipe, ha dichiarato quanto segue riguardo al suo acerrimo rivale: "Non ho intenzione di smettere presto. Apprezzo molto il fatto che Fernando corra ancora. Significa che è più vecchio di me.

"Continuerò a correre finché correrà lui, anche fino a 50 anni. Non parlo molto con Fernando Alonso. Sebastian Vettel, d'altra parte, mi ha sempre sostenuto molto. È stato un ottimo amico nel corso degli anni", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

