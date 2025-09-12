close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Max Verstappen in front of the Hungarian flag

F1 Ferrari Oggi: Le ultime notizie di Max Verstappen; La crisi continua

F1 Ferrari Oggi: Le ultime notizie di Max Verstappen; La crisi continua

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Max Verstappen in front of the Hungarian flag

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 11° settembre 2025 in Formula 1.

La stella della Ferrari in Formula 1, Lewis Hamilton, ha brillato a Monza, regalando ai tifosi un'esperienza indimenticabile al Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ

La dichiarazione di un dirigente della Formula 1 ha scatenato voci sul possibile ritiro di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Sono emerse nuove informazioni sul possibile arrivo di Max Verstappen in Ferrari nel prossimo futuro. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono pronti ad affrontare una nuova sfida: entrare nel mondo della proprietà delle scuderie automobilistiche. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Le ultime notizie di Max Verstappen; La crisi continua
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Le ultime notizie di Max Verstappen; La crisi continua

  • Oggi 01:07
F1 Oggi: Possibile indizio sul ritiro di Hamilton; Chiediamo provvedimenti contro Antonelli
Formula 1

F1 Oggi: Possibile indizio sul ritiro di Hamilton; Chiediamo provvedimenti contro Antonelli

  • Oggi 00:52
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes mette a rischio il suo futuro in Formula 1; Wolff ammette l'error

  • Oggi 00:36
La Mercedes mette a rischio il futuro di Antonelli in F1
Mercedes

La Mercedes mette a rischio il futuro di Antonelli in F1

  • Ieri 21:00
Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
Formula 1

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • Ieri 20:00
Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.
Mercedes

Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 25 agosto
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • Ieri 20:00
 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre
 Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

  • 25 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play