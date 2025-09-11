close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, Hamilton, thumb, socials

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Alessandro Lombardo
Verstappen, Hamilton, thumb, socials

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono pronti ad affrontare una nuova sfida: entrare nel mondo della proprietà delle scuderie automobilistiche.

Con un totale di 11 titoli mondiali tra i due, si sono affermati come tra i piloti di maggior successo nella storia della Formula 1, dando vita a una rivalità accesa soprattutto nella stagione 2021. In quell'anno, Verstappen ha superato Hamilton in una drammatica conclusione al Gran Premio di Abu Dhabi; da allora il pilota olandese ha conquistato tre titoli consecutivi, mentre il britannico ha collezionato solo due vittorie dopo quella giornata decisiva.

Attualmente, Hamilton corre per Ferrari e punta a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, ambendo a un storico ottavo titolo mondiale. Tuttavia, oltre alle ambizioni in F1, il pilota britannico, ora quarantenne, sta esplorando nuove opportunità. Secondo quanto riportato da Autosport, Hamilton valuterebbe l’idea di mettersi in gioco nel mondo della MotoGP assumendo il ruolo di proprietario di una scuderia, mentre si vocifera addirittura che anche Verstappen potrebbe essere interessato a una simile avventura.

Queste prospettive si affiancano a quelle emerse dopo l’acquisizione della MotoGP da parte di Liberty Media, detentrice dei diritti commerciali della F1, prospettando una crescita della categoria simile a quella registrata dalla Formula 1. L’ex direttore di una scuderia, Guenther Steiner, ha già compiuto il salto passando alla gestione del team Tech3 e ora si ipotizza che Hamilton e Verstappen possano puntare a guidare un progetto analogo con una scuderia diversa.

Correlato: Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

L'interesse di Hamilton per le corse su moto

Durante il suo periodo in Mercedes, Hamilton si è reso protagonista chiudendo i circuiti per trascorrere intere giornate in pista insieme a Peter Bonnington e ad altri membri del team, sfidando le proprie capacità a bordo di imponenti superbike.

Il pilota britannico ha sempre riconosciuto l'influenza del leggendario Valentino Rossi, nove volte campione del mondo nel GP Moto, cui ha reso omaggio in numerose occasioni. Dall'altra parte, Verstappen dimostra un autentico entusiasmo per il motorsport: possiede già una scuderia nel campionato GT3 e ha avviato un team nel simracing.

In un'intervista rilasciata ad Autosport, il manager di Verstappen, Raymond Vermeulen, ha spiegato: "Max è un vero appassionato di corse. Con il suo team Verstappen.com, è profondamente coinvolto nel settore GT3. È noto che anche la MotoGP lo affascina, ma però l’idea di acquistare una scuderia, per ora, resta poco realistica: tutto dovrà confluire perfettamente e le possibilità che ciò avvenga nel breve termine sono davvero esigue."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Lewis Hamilton Formula 1 Max Verstappen

Latest News

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!
Formula 1

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

  • 51 minuti fa
Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.
Mercedes

Ci sarà una coppia Verstappen-Antonelli in Mercedes? Ecco le ultime notizie.

  • 1 ora fa
Wolff ammette l'errore della Mercedes con Antonelli!
Mercedes

Wolff ammette l'errore della Mercedes con Antonelli!

  • 2 ore fa
ULTIME NOTIZIE: La crisi continua in Ferrari e potrebbero perdere UN ALTRO personaggio entro il 2026.
Ferrari

ULTIME NOTIZIE: La crisi continua in Ferrari e potrebbero perdere UN ALTRO personaggio entro il 2026.

  • 3 ore fa
I social media esplodono per un possibile indizio sul ritiro di Lewis Hamilton
Ferrari

I social media esplodono per un possibile indizio sul ritiro di Lewis Hamilton

  • Oggi 16:30
Le ultime notizie sull'ingaggio di Max Verstappen con la Ferrari
Ferrari

Le ultime notizie sull'ingaggio di Max Verstappen con la Ferrari

  • Oggi 16:00
Più notizie

Molto letto

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 25 agosto
 Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

Hamilton e Verstappen puntano ad ACQUISTARE una squadra!

 Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.

  • 1 settembre
 Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

  • 25 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play