Kimi Antonelli incolpa la Mercedes per i suoi errori nel 2025

Andrea Kimi Antonelli ha incolpato la Mercedes per la vettura che gli è stata assegnata, che si ritiene sia stata la causa dei suoi errori nelle ultime gare.

In alcuni commenti riportati da MotorsportWeek, il pilota italiano ha commentato così la crisi che sta attraversando: "Il fatto è che nelle prime sei gare della stagione ho avuto praticamente la stessa macchina.

"Abbiamo apportato aggiornamenti minimi, quindi la vettura è stata molto costante. Avere la stessa vettura aiuta davvero ad aumentare la fiducia e a capire come si comporta.

"Sono arrivato alla sesta gara della stagione a Miami con grande fiducia. Sono riuscito a costruire e qualificarmi per esprimere il mio potenziale. È stato fantastico. Poi siamo passati alle nuove sospensioni, ed è lì che è iniziata la fatica.

"Subito dopo Miami, sono andato a Imola con grandi speranze, perché arrivavo da un buon weekend. Ma poi, con le nuove sospensioni, ho faticato molto. Ho iniziato ad avere difficoltà con la guida e ho dovuto davvero adottare uno stile di guida che non era naturale per me.

"Penso che, da parte mia, non sono riuscito ad adattarmi molto bene, ed è per questo che ho faticato così tanto. Riflettendoci, è molto chiaro. Per le prime sei gare, ho avuto la stessa macchina. Da quando abbiamo le nuove sospensioni, ho perso sempre più fiducia", ha osservato.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

