La Mercedes mette Kimi Antonelli alla pari con Charles Leclerc
La Mercedes ha messo Andrea Kimi Antonelli alla pari con Charles Leclerc, nonostante il pessimo weekend del pilota italiano.
Il team principal Toto Wolff ha parlato a MotorsportWeek dei prossimi passi del giovane pilota esordiente dopo l'ennesimo fallimento: "Ha solo bisogno di un weekend solido. Poi potrà competere ad armi pari con Leclerc e George.
"Penso che un weekend pulito significhi fondamentalmente non portarsi dietro troppi traumi dovuti agli errori precedenti nella sessione successiva o nel weekend successivo, perché sarebbe un peso.
"Non attaccherai la curva con forza se sei già uscito di pista e hai concluso la sessione. O forse non attaccherai un pilota che non dovrebbe intralciarti, come [Pierre] Gasly, perché ha avuto questa situazione con Leclerc.
"Kimi non dovrebbe perdere un solo secondo da Gasly. Gli sta solo dando libertà. Gli sta dando libertà. È un grande pilota. Ha un'abilità incredibile e un talento naturale. È un pilota. Ha tutto. Ma dobbiamo togliergli questo peso", ha commentato.
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.
La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.
1. Max Verstappen 303 punti
2. Lando Norris 241 punti
3. Charles Leclerc 217 punti
4. Óscar Piastri 197 punti
5. Carlos Sainz 184 punti
6. Lewis Hamilton 164 punti
7. Sergio Pérez 143 punti
8. George Russell 128 punti
9. Fernando Alonso 50 punti
10. Lance Stroll 24 punti
11. Nico Hülkenberg 22 punti
12. Yuki Tsunoda 22 punti
13. Daniel Ricciardo 12 punti
14. Pierre Gasly 8 punti
15. Oliver Bearman 6 punti
16. Kevin Magnussen 6 punti
18. Alexander Albon 6 punti
17. Esteban Ocón 5 punti
19. Zhou Guanyu 0 punti
20. Franco Colapinto 0 punti
21. Valtteri Bottas 0 punti
