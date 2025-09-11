Il gesto brutale di Lewis Hamilton verso i tifosi della Ferrari
Il gesto brutale di Lewis Hamilton verso i tifosi della Ferrari
La stella della Ferrari in Formula 1, Lewis Hamilton, ha brillato a Monza, regalando ai tifosi un'esperienza indimenticabile al Gran Premio d'Italia.
Il nuovo pilota della Ferrari è apparso prevalentemente in blu durante il fine settimana a Monza, in omaggio al leggendario Niki Lauda. Il kit in edizione limitata ha riscosso un enorme successo tra i tifosi.
Mercoledì scorso, ancor prima dell'inizio della gara in pista, Hamilton si è rivolto ai suoi fan in adorazione nel centro di Milano, attirando migliaia di persone accorse solo per vedere il campione. [vedi report].
Dopo l'ultima gara europea della stagione 2025, il team Ferrari di F1 ha pubblicato un video sui suoi social media in cui lo si vedeva firmare gli esclusivi cappellini blu Monza e le mini repliche del suo iconico casco giallo.
La didascalia recitava: "Lewis Hamilton aggiunge quel tocco personale", a dimostrazione del suo desiderio di ricambiare il favore dei tifosi che lo hanno applaudito per tutta la settimana in Italia, nonostante la penalità.
Nonostante la pressione esercitata dalle difficoltà in Ferrari in questa stagione, Hamilton ha trovato il tempo di dedicare un gesto speciale ai suoi fedeli tifosi, nonostante un fine settimana intenso di gare e impegni di squadra.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
