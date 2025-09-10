CONFERMATO: Svelata la DATA di uscita di Lewis Hamilton dalla Ferrari

È stata annunciata la data in cui potrebbe scadere il contratto di Lewis Hamilton con la Ferrari.

Secondo un articolo di Blick, la Scuderia sta già tenendo d'occhio diversi candidati per sostituire il sette volte campione del mondo: "Lewis ha clausole nel suo contratto che gli consentono di lasciare la squadra se la vettura non sarà competitiva entro il 2027.

"Sebbene non ci siano motivi apparenti per cui Lewis lasci la squadra, la Ferrari sta già valutando potenziali talenti per l'era post-Hamilton. Bortoleto ha catturato l'attenzione della Ferrari per le sue prestazioni con una vettura limitata, ma spesso tra i primi 10.

"La capacità di Gabriel Bortoleto di sfidare costantemente piloti esperti sotto pressione evidenzia il suo potenziale come futuro contendente alla Ferrari", hanno osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

