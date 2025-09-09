NUOVO attacco alla Ferrari a causa di Lewis Hamilton
La stampa italiana ha nuovamente criticato la Ferrari per la sua pessima gestione del team dopo l'arrivo di Lewis Hamilton.
Questo è quanto scritto su FormulaPassion.it in merito agli eventi del weekend del Gran Premio d'Italia: "Il piano di traino in qualifica è rimasto controverso.
"In gara, a Hamilton non è stata data nessuna delle due possibili opzioni: un undercut o un passaggio tardivo alle gomme morbide per un overcut. Il team, invece, ha seguito una filosofia di "pari opportunità".
"Ma in Ferrari, una gestione efficace richiede decisioni coraggiose; il dubbio limita solo le possibilità del team di ottenere risultati migliori", hanno commentato dopo la gara.
Correlato: Hamilton NON HA AIUTATO Leclerc in qualifica e la Ferrari lo giustifica!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
