Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2025

Hamilton NON HA AIUTATO Leclerc in qualifica e la Ferrari lo giustifica!

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2025

La Ferrari ha giustificato la decisione di Lewis Hamilton di non assistere Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia.

Il team principal Fred Vasseur ha risposto alla stampa sul motivo per cui il sette volte campione del mondo non ha dato la scia al compagno di squadra, nonostante fosse soggetto a una squalifica.

Questo è quanto ha spiegato il dirigente: "Hamilton ha dato la scia a Leclerc era un'opzione, ma la decisione giusta è stata quella di preparare bene il giro di uscita. Ne abbiamo visto l'importanza in altri GP. Leclerc ha chiesto la scia? No, ha capito perché non era possibile", ha detto il francese.

Correlato: Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

