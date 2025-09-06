close global

﻿
Charles Leclerc, Max Verstappen, generic, 2025

Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera

Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera

Gianluca Cosentino
Charles Leclerc, Max Verstappen, generic, 2025

Max Verstappen ha rubato la pole position alla McLaren per l'imminente Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025. Nel frattempo, Gabriel Bortoleto ha sorpreso tutti battendo Fernando Alonso.

Il quattro volte campione del mondo si è classificato al primo posto con soli 0,077 secondi di vantaggio su Lando Norris. Dietro di lui, in seconda fila, c'erano Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il resto della Top 10 era composto da Lewis Hamilton (con una penalità in sospeso), George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso.

Forse l'unico risultato inaspettato in Q2 è stato il drammatico ritardo di Lando Norris e la scarsa prestazione di Carlos Sainz, che aveva mostrato un atteggiamento positivo dalle prove. Oltre al pilota della Williams, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Alexander Albon ed Esteban Ocon.

Non ci sono state grandi sorprese in Q1, con l'eliminazione di piloti e team attesi. Liam Lawson è arrivato ultimo, superato da Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll e Isack Hadjar.

GP d'Italia: Qualifiche

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5Lewis Hamilton
6George Russell
7Kimi Antonelli
8Gabriel Bortoleto
9Fernando Alonso
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Nico Hulkenberg
13Carlos Sainz
14Alexander Albon
15Esteban Ocon
16Isack Hadjar
17Lance Stroll
18Franco Colapinto
19Pierre Gasly
20Liam Lawson

Correlato: Charles Leclerc NON SI ARRENDE contro la McLaren; Norris, P1 nelle FP3 del GP d'Italia

Cosa è successo in FP3 del GP d'Italia?

La Ferrari ha deluso nelle FP3, dopo aver generato grandi aspettative tra i suoi tifosi nelle prime due prove. Nel frattempo, Max Verstappen si è avvicinato alle McLaren nella lotta per la testa della classifica.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.331 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,021 secondi. Dietro di loro c'era Oscar Piastri, davanti a Max Verstappen e George Russell.

Lewis Hamilton ha concluso settimo, dietro a Gabriel Bortoleto e davanti a Isack Hadjar, Kimi Antonelli e Alexander Albon. Fernando Alonso ha concluso al 12° posto con un tempo di 1:19.861 secondi, e Carlos Sainz ha chiuso più indietro al 13°, mentre Franco Colapinto ha concluso 14°, davanti al compagno di squadra Pierre Gasly.

GP d'Italia: FP3

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Charles Leclerc
3Oscar Piastri
4Max Verstappen
5George Russell
6Gabriel Bortoleto
7Lewis Hamilton
8Isack Hadjar
9Kimi Antonelli
10Alexander Albon
11Nico Hulkenberg
12Fernando Alonso
13Carlos Sainz
14Franco Colapinto
15Yuki Tsunoda
16Liam Lawson
17Oliver Bearman
18Pierre Gasly
19Lance Stroll
20Esteban Ocon

Cosa è successo in FP2 del GP d'Italia?

Carlos Sainz continua la sua ottima prestazione e si è classificato terzo nelle seconde prove libere in vista del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.

Il pilota spagnolo ha registrato il suo miglior giro in 1:19.974 secondi, battendo a sorpresa la McLaren di Oscar Piastri di 0,181 secondi. Charles Leclerc lo ha preceduto in seconda posizione, confermando che la Ferrari vuole sfidare la McLaren a Monza.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.878 secondi. Gli altri piloti della top 10 erano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alexander Albon, Nico Nulkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell.

Fernando Alonso era 15°, mentre Franco Colapinto è arrivato ultimo. Kimi Antonelli ha subito un incidente all'inizio della sessione che lo ha costretto al ritiro dalle FP2.

GP de Italia: FP2

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Charles Leclerc
3Carlos Sainz
4Oscar Piastri
5Lewis Hamilton
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Nico Hulkenberg
9Yuki Tsunoda
10George Russell
11Isack Hadjar
12Gabriel Bortoleto
13Lance Stroll
14Oliver Bearman
15Fernando Alonso
16Esteban Ocon
17Liam Lawson
18Pierre Gasly
19Kimi Antonelli
20Franco Colapinto

Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Italia?

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno preso il comando nelle FP1 del Gran Premio d'Italia, con un ottimo risultato anche per Carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo ha confermato le sue sensazioni positive e ha fatto segnare il miglior giro della prima sessione di prove libere con un tempo di 1:20.117, battendo Charles Leclerc di 0,169 secondi.

Sainz ha concluso al terzo posto dietro di loro, davanti a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris e Alexander Albon. Il resto della Top 10 include Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.

Franco Colapinto ha prestato la sua vettura a Paul Aron per la prima sessione del fine settimana, quindi non ha preso parte a nessuna gara; tuttavia, il pilota di riserva ha concluso in ultima posizione nelle prove libere uno.

GP d'Italia: FP1

Posizione Pilota
1Lewis Hamilton
2Charles Leclerc
3Carlos Sainz
4Max Verstappen
5Kimi Antonelli
6Lando Norris
7Alexander Albon
8George Russell
9Fernando Alonso
10Isack Hadjar
11Gabriel Bortoleto
12Nico Hulkenberg
13Liam Lawson
14Yuki Tsunoda
15Lance Stroll
16Alex Dunne
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Oliver Bearman
20Paul Aron

Classifiche F1

