Leclerc PERDE la pole del GP d'Italia a favore di Verstappen; Antonelli recupera
Max Verstappen ha rubato la pole position alla McLaren per l'imminente Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025. Nel frattempo, Gabriel Bortoleto ha sorpreso tutti battendo Fernando Alonso.
Il quattro volte campione del mondo si è classificato al primo posto con soli 0,077 secondi di vantaggio su Lando Norris. Dietro di lui, in seconda fila, c'erano Oscar Piastri e Charles Leclerc. Il resto della Top 10 era composto da Lewis Hamilton (con una penalità in sospeso), George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso.
Forse l'unico risultato inaspettato in Q2 è stato il drammatico ritardo di Lando Norris e la scarsa prestazione di Carlos Sainz, che aveva mostrato un atteggiamento positivo dalle prove. Oltre al pilota della Williams, sono stati eliminati anche Nico Hulkenberg, Alexander Albon ed Esteban Ocon.
Non ci sono state grandi sorprese in Q1, con l'eliminazione di piloti e team attesi. Liam Lawson è arrivato ultimo, superato da Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll e Isack Hadjar.
GP d'Italia: Qualifiche
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lewis Hamilton
|6
|George Russell
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Gabriel Bortoleto
|9
|Fernando Alonso
|10
|Yuki Tsunoda
|11
|Oliver Bearman
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Carlos Sainz
|14
|Alexander Albon
|15
|Esteban Ocon
|16
|Isack Hadjar
|17
|Lance Stroll
|18
|Franco Colapinto
|19
|Pierre Gasly
|20
|Liam Lawson
Cosa è successo in FP3 del GP d'Italia?
La Ferrari ha deluso nelle FP3, dopo aver generato grandi aspettative tra i suoi tifosi nelle prime due prove. Nel frattempo, Max Verstappen si è avvicinato alle McLaren nella lotta per la testa della classifica.
Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.331 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,021 secondi. Dietro di loro c'era Oscar Piastri, davanti a Max Verstappen e George Russell.
Lewis Hamilton ha concluso settimo, dietro a Gabriel Bortoleto e davanti a Isack Hadjar, Kimi Antonelli e Alexander Albon. Fernando Alonso ha concluso al 12° posto con un tempo di 1:19.861 secondi, e Carlos Sainz ha chiuso più indietro al 13°, mentre Franco Colapinto ha concluso 14°, davanti al compagno di squadra Pierre Gasly.
GP d'Italia: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Charles Leclerc
|3
|Oscar Piastri
|4
|Max Verstappen
|5
|George Russell
|6
|Gabriel Bortoleto
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Isack Hadjar
|9
|Kimi Antonelli
|10
|Alexander Albon
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Fernando Alonso
|13
|Carlos Sainz
|14
|Franco Colapinto
|15
|Yuki Tsunoda
|16
|Liam Lawson
|17
|Oliver Bearman
|18
|Pierre Gasly
|19
|Lance Stroll
|20
|Esteban Ocon
Cosa è successo in FP2 del GP d'Italia?
Carlos Sainz continua la sua ottima prestazione e si è classificato terzo nelle seconde prove libere in vista del Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo di Formula 1 2025.
Il pilota spagnolo ha registrato il suo miglior giro in 1:19.974 secondi, battendo a sorpresa la McLaren di Oscar Piastri di 0,181 secondi. Charles Leclerc lo ha preceduto in seconda posizione, confermando che la Ferrari vuole sfidare la McLaren a Monza.
Lando Norris ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:19.878 secondi. Gli altri piloti della top 10 erano Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alexander Albon, Nico Nulkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell.
Fernando Alonso era 15°, mentre Franco Colapinto è arrivato ultimo. Kimi Antonelli ha subito un incidente all'inizio della sessione che lo ha costretto al ritiro dalle FP2.
GP de Italia: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Charles Leclerc
|3
|Carlos Sainz
|4
|Oscar Piastri
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Nico Hulkenberg
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|George Russell
|11
|Isack Hadjar
|12
|Gabriel Bortoleto
|13
|Lance Stroll
|14
|Oliver Bearman
|15
|Fernando Alonso
|16
|Esteban Ocon
|17
|Liam Lawson
|18
|Pierre Gasly
|19
|Kimi Antonelli
|20
|Franco Colapinto
Cosa è successo nelle FP1 del GP d'Italia?
Lewis Hamilton e la Ferrari hanno preso il comando nelle FP1 del Gran Premio d'Italia, con un ottimo risultato anche per Carlos Sainz. Il sette volte campione del mondo ha confermato le sue sensazioni positive e ha fatto segnare il miglior giro della prima sessione di prove libere con un tempo di 1:20.117, battendo Charles Leclerc di 0,169 secondi.
Sainz ha concluso al terzo posto dietro di loro, davanti a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris e Alexander Albon. Il resto della Top 10 include Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.
Franco Colapinto ha prestato la sua vettura a Paul Aron per la prima sessione del fine settimana, quindi non ha preso parte a nessuna gara; tuttavia, il pilota di riserva ha concluso in ultima posizione nelle prove libere uno.
GP d'Italia: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Lewis Hamilton
|2
|Charles Leclerc
|3
|Carlos Sainz
|4
|Max Verstappen
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Lando Norris
|7
|Alexander Albon
|8
|George Russell
|9
|Fernando Alonso
|10
|Isack Hadjar
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Liam Lawson
|14
|Yuki Tsunoda
|15
|Lance Stroll
|16
|Alex Dunne
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Oliver Bearman
|20
|Paul Aron
