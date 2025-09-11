I social media esplodono per un possibile indizio sul ritiro di Lewis Hamilton

La dichiarazione di un dirigente della Formula 1 ha scatenato voci sul possibile ritiro di Lewis Hamilton.

Tuttavia, le voci di un ritiro prima della scadenza del contratto non sono mancate. In un post su X, il team principal della Williams, James Vowles, ha condiviso una foto con Hamilton e ha dichiarato: "Avrò sempre bei ricordi di tutte le vittorie e i campionati vinti insieme a Lewis; lui è, e sarà sempre, una fonte di ispirazione per me".

Il post ha portato molti fan a credere che la stella della Ferrari stesse per annunciare il suo ritiro. Alcuni utenti hanno commentato: "Con questo tweet, ho pensato che Hamilton stesse lasciando la F1" o "Per un attimo ho pensato che si fosse ritirato", mentre altri sono rimasti sorpresi dall'inaspettato commento in un pomeriggio qualunque.

Nonostante tutto, sembra chiaro che Hamilton non abbia abbandonato il suo impegno e continuerà a difendere i colori Ferrari fino alla fine della stagione 2026.

I will always hold fond memories of all the wins and championships with Lewis; he is, and always will be, a source of inspiration for me. pic.twitter.com/mYEC6SKRjf — James Vowles (@JV_F1) September 9, 2025

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

