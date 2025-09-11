Le ultime notizie sull'ingaggio di Max Verstappen con la Ferrari

Sono emerse nuove informazioni sul possibile arrivo di Max Verstappen in Ferrari nel prossimo futuro.

Secondo David Coulthard, c'è anche una probabilità del 50% che il pilota olandese firmi con la Ferrari: "Potremmo dire, infatti, che c'è una probabilità del 50% che Max entri in Ferrari.

"Alla fine, il pilota sceglierà la squadra che gli offre le migliori possibilità di vincere, dove ha la macchina giusta per avere successo. Non è una questione di soldi, ha già raggiunto ciò che si era prefissato; ciò di cui ha bisogno è che la Red Bull gli dia l'opportunità di correre di nuovo su una vettura da campionato", ha concluso Coulthard.

Durante l'estate, il nome di Verstappen è stato spesso accostato alla Mercedes. Toto Wolff ha avuto colloqui molto seri con il quattro volte campione del mondo, portando alcuni a credere che un passaggio fosse più che vicino.

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

