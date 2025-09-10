ULTIMA ORA: la Ferrari perderà una delle sue STELLE entro il 2026!
ULTIMA ORA: la Ferrari perderà una delle sue STELLE entro il 2026!
È stato riferito che la Ferrari perderà una delle sue stelle per la stagione 2026.
Secondo le informazioni di AutoRacer, un dirigente di alto livello non rinnoverà il suo contratto a Maranello dopo aver trascorso più di 11 anni con la squadra.
Questo è quanto riportato: "Wolf Zimmermann e la Scuderia si separeranno di comune accordo al termine dello sviluppo del primo motore di nuova generazione, che debutterà nel 2026.
"Enrico Gualtieri sarà il principale motore propulsore. Audi è sicuramente interessata ad alcuni profili di alto livello, soprattutto grazie al passato di Mattia Binotto in Ferrari.
"Infatti, secondo Auto_Racer_it, Wolf Zimmermann e il team di Maranello si separeranno di comune accordo una volta completato lo sviluppo del primo motore di nuova generazione, che debutterà in pista il prossimo anno.
"L'ingegnere tedesco lascerà la Ferrari dopo 11 anni, dopo che il team di Maranello ha deciso di integrare completamente il progetto Power Unit, affidando la piena responsabilità a Enrico Gualtieri.
"Vale anche la pena notare che alcuni costruttori di motori Renault si uniranno alla Ferrari. L'abbandono del progetto Renault ha permesso alla Scuderia di sostituire alcuni di coloro che hanno lasciato Maranello con personale proveniente da Viry-Châtillon", hanno osservato.
Correlato: URGENTE: La Ferrari svela i segreti del tradimento di Carlos Sainz da parte di Lewis Hamilton
Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.
Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.
La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.
- 1. McLaren 617 punti
- 2. Ferrari 280 punti
- 3. Mercedes 260 punti
- 4. Red Bull Racing 239 punti
- 5. Williams 86 punti
- 6. Aston Martin 62 punti
- 7. Racing Bulls 61 punti
- 6. Kick Sauber 55 punti
- 9. Haas 44 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi: giocatore stella perso per il 2026; Charles Leclerc umiliato
- 30 minuti fa
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: I problemi della Mercedes; Il futuro sarebbe in pericolo
- 1 ora fa
F1 Oggi: Le cinque punizioni più gravi inflitte ad Antonelli; Ferrari perderà una delle sue stelle
- 2 ore fa
I problemi della Mercedes RIGUARDANO Antonelli e Russell
- 3 ore fa
Ha raggiunto l'impensabile! Hamilton si avvicina sempre di più alla realizzazione del suo SOGNO PIÙ GRANDE
- Ieri 20:00
Toto Wolff critica la pessima scelta di Hamilton
- Ieri 19:00
Molto letto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Olanda.
- 1 settembre
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
- 25 agosto
Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari
- 25 agosto