ULTIMA ORA: la Ferrari perderà una delle sue STELLE entro il 2026!

È stato riferito che la Ferrari perderà una delle sue stelle per la stagione 2026.

Secondo le informazioni di AutoRacer, un dirigente di alto livello non rinnoverà il suo contratto a Maranello dopo aver trascorso più di 11 anni con la squadra.

Questo è quanto riportato: "Wolf Zimmermann e la Scuderia si separeranno di comune accordo al termine dello sviluppo del primo motore di nuova generazione, che debutterà nel 2026.

"Enrico Gualtieri sarà il principale motore propulsore. Audi è sicuramente interessata ad alcuni profili di alto livello, soprattutto grazie al passato di Mattia Binotto in Ferrari.

"Infatti, secondo Auto_Racer_it, Wolf Zimmermann e il team di Maranello si separeranno di comune accordo una volta completato lo sviluppo del primo motore di nuova generazione, che debutterà in pista il prossimo anno.

"L'ingegnere tedesco lascerà la Ferrari dopo 11 anni, dopo che il team di Maranello ha deciso di integrare completamente il progetto Power Unit, affidando la piena responsabilità a Enrico Gualtieri.

"Vale anche la pena notare che alcuni costruttori di motori Renault si uniranno alla Ferrari. L'abbandono del progetto Renault ha permesso alla Scuderia di sostituire alcuni di coloro che hanno lasciato Maranello con personale proveniente da Viry-Châtillon", hanno osservato.

Come sta andando il Campionato Team dopo il GP d'Italia?

Il Gran Premio d'Italia è stato l'ennesimo esempio dell'impressionante talento di Max Verstappen, che, nonostante il dominio della McLaren per tutta la stagione, è riuscito a intrufolarsi e vincere la gara.

Non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti a Monza, poiché le condizioni hanno permesso una gara combattuta da parte di tutti i piloti sulla stretta griglia di partenza italiana.

La Ferrari ha nuovamente preso il largo nel Campionato Costruttori, con Hamilton e Leclerc che hanno approfittato della svista dei piloti Mercedes. Un'altra delusione è stata l'impossibilità della Williams di conquistare punti con Carlos Sainz, nonostante Alex Albon continui a rispondere.

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280 punti

3. Mercedes 260 punti

4. Red Bull Racing 239 punti

5. Williams 86 punti

6. Aston Martin 62 punti

7. Racing Bulls 61 punti

6. Kick Sauber 55 punti

9. Haas 44 punti

10. Alpine 20 punti

