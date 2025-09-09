La Ferrari ha rivelato nuovi segreti sulla decisione di scambiare Carlos Sainz con Lewis Hamilton prima della fine della stagione 2024 di Formula 1, decisione che molti hanno considerato un tradimento.

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha spiegato ad AutoMotorUndSport perché si è deciso di annunciare Lewis Hamilton come pilota per il 2025 prima ancora dell'inizio della stagione 2024: "Situazioni come questa possono far perdere la concentrazione alla squadra.

Basta guardare cosa è successo alla Red Bull nelle ultime settimane, dove circolavano solo voci su Verstappen. Questa discrezione è proprio uno dei punti di forza della McLaren, che è riuscita a tenersi lontana dalle polemiche. Ecco perché ho deciso di annunciare l'arrivo di Lewis prima ancora dell'inizio della stagione l'anno scorso.

"Se l'avessi fatto tra Imola e Monaco, molti sarebbero andati nel panico. In questo modo, Carlos ha avuto il tempo di elaborare la situazione e concentrarsi sulla sua prestazione fin dall'inizio", ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

