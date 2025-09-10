close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: I problemi della Mercedes; Il futuro sarebbe in pericolo

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: I problemi della Mercedes; Il futuro sarebbe in pericolo

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 10° settembre 2025 in Formula 1.

Hanno affermato che il futuro di Andrea Kimi Antonelli sarebbe a rischio se la sua serie di scarsi risultati continuasse. LEGGI DI PIÙ

L'atmosfera all'interno della Mercedes non sembra essere delle migliori per i suoi due piloti, George Russell e Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha incolpato la Mercedes per la vettura che gli è stata assegnata, che si ritiene sia stata la causa dei suoi errori nelle ultime gare. LEGGI DI PIÙ

Durante i recenti Gran Premi d’Olanda e d’Italia, Kimi Antonelli ha subito ben cinque sanzioni della FIA, vivendo due weekend da incubo per il pilota Mercedes in F1. LEGGI DI PIÙ

