Le cinque punizioni più gravi inflitte ad Antonelli alla Mercedes che ne mettono a repentaglio il futuro.

Durante i recenti Gran Premi d’Olanda e d’Italia, Kimi Antonelli ha subito ben cinque sanzioni della FIA, vivendo due weekend da incubo per il pilota Mercedes in F1.

Dopo essersi ripreso dall’esclusione in Q2, l’italiano ha lottato con determinazione per inseguire la Ferrari di Charles Leclerc, in seguito ai rigorosi ordini di squadra che hanno portato allo scambio di posizioni con George Russell. Questi episodi hanno evidenziato la crescente pressione e le difficoltà che il pilota deve affrontare in pista, in un contesto altamente competitivo e implacabile.

Uscendo dai box, mentre Leclerc prendeva quota, Antonelli – alle calcagna – ha tentato una manovra audace in una curva inclinata per guadagnare terreno, ma ha perso aderenza e ha colpito il fianco della Ferrari. L’incidente, come documentato in questo episodio, ha costretto Leclerc a ritirarsi dalla gara, segnando una doppia DNF per la scuderia, già provata dall’incidente precedente di Hamilton.

Ad Antonelli sono stati inflitti 10 secondi di penalità, insieme a due punti penalità sulla licenza (quattro totali in dodici mesi). Successivamente, un’eccesso di velocità in pit lane ha comportato altri cinque secondi, mentre a Monza una manovra su Alex Albon ha fatto scendere il pilota dalla ottava alla nona posizione, con l’aggiunta di un ulteriore punto sottratto alla sua super licenza.

Il disastro di Antonelli

Charles Leclerc non si è detto particolarmente arrabbiato per l’errore di Antonelli nel Gran Premio d’Olanda. In una recente intervista, il titolare della Ferrari ha commentato: "È stato un errore di Kimi. Su una pista come questa è necessario essere molto aggressivi per tentare un sorpasso... forse ha oltrepassato un po’ il limite. Inoltre, ha sfiorato il mio lato posteriore sinistro, determinando la fine della mia gara. È, senza dubbio, una situazione deludente."

Al termine della corsa, il direttore del team Mercedes, Toto Wolff, ha fatto intendere che il contratto di Antonelli verrà probabilmente esteso fino al 2026. In dichiarazioni alla BBC, Wolff ha spiegato: "Si farà un annuncio a Monza? No, non credo che sia un evento di grande rilevanza: vogliono solo farti capire che l’accordo è ormai siglato."

Il capo Mercedes ha poi minimizzato l’errore, definendolo un passaggio naturale nel percorso di apprendimento del pilota. "Gli abbiamo offerto un anno per crescere, tra momenti di crisi e di brillantezza. Questo weekend riassume perfettamente quel percorso e, a lungo termine, ho piena fiducia in lui," ha concluso Wolff.

