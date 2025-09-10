ATTENZIONE: il futuro di Kimi Antonelli sarebbe in pericolo
Hanno affermato che il futuro di Andrea Kimi Antonelli sarebbe a rischio se la sua serie di scarsi risultati continuasse.
L'ex pilota Jhonny Herbert ha dichiarato a Racing Tipster quanto segue sulla situazione del pilota italiano: "Ancora errori. È un tema ricorrente che Antonelli non riesce a scrollarsi di dosso. Più va avanti, più ti logora mentalmente.
"Hai George che fa il suo lavoro. Poi senti le critiche provenienti da fuori dal tuo box, e dall'interno della bolla della F1, e poi da fuori, e devi essere in grado di correggerle."
"So che si è parlato molto durante la pausa su come la Mercedes supporterà Kimi. Beh, il supporto c'è stato fin dalla prima gara. Non è mai mancato. Sta a lui essere in grado di assorbire tutta la pressione che ti grava addosso e poi smettere di commettere quegli stupidi piccoli errori che entrano in gioco.
"Dico piccoli errori stupidi perché lo sono. Torniamo solo a quello che è successo in Olanda. È stata una decisione folle e assurda che non avrebbe mai dovuto sfiorargli la mente.
"Ma per qualche ragione, questi piccoli errori, errori mentali nel processo decisionale, sono fin troppo frequenti. Ne pagherà le conseguenze. Potenzialmente, perderà la possibilità di avere una lunga carriera in Formula 1", ha osservato.
Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP d'Italia?
Il Gran Premio d'Italia ha visto una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia nonostante la sua vettura mediocre, mentre Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, ma la McLaren è intervenuta per impedire a Piastri di conquistare il titolo.
La domenica a Monza è iniziata in modo caotico, con Nico Hulkenberg costretto al ritiro dopo il giro di formazione. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente della stagione finora, ha avuto un pomeriggio agrodolce, chiudendo al nono posto dopo un'altra penalità in pista.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso che non ha terminato la gara e Carlos Sainz che ha concluso ben fuori dalla zona punti, mentre Alex Albon continua a scalare il Campionato Mondiale Piloti.
Per quanto riguarda le Ferrari, è stata una buona gara, ma non quello che si aspettavano davanti ai loro tifosi, con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc quarto.
1. Max Verstappen 303 punti
2. Lando Norris 241 punti
3. Charles Leclerc 217 punti
4. Óscar Piastri 197 punti
5. Carlos Sainz 184 punti
6. Lewis Hamilton 164 punti
7. Sergio Pérez 143 punti
8. George Russell 128 punti
9. Fernando Alonso 50 punti
10. Lance Stroll 24 punti
11. Nico Hülkenberg 22 punti
12. Yuki Tsunoda 22 punti
13. Daniel Ricciardo 12 punti
14. Pierre Gasly 8 punti
15. Oliver Bearman 6 punti
16. Kevin Magnussen 6 punti
18. Alexander Albon 6 punti
17. Esteban Ocón 5 punti
19. Zhou Guanyu 0 punti
20. Franco Colapinto 0 punti
21. Valtteri Bottas 0 punti
