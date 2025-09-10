I problemi della Mercedes RIGUARDANO Antonelli e Russell

L'atmosfera all'interno della Mercedes non sembra essere delle migliori per i suoi due piloti, George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

Questa situazione, caratterizzata da una certa tensione interna, ostacola il raggiungimento di prestazioni più brillanti, sottolineando come un ambiente sereno sia fondamentale per ottenere risultati ottimali in pista.

L'ex pilota di Formula 1, ora commentatore televisivo, Martin Brundle, ha rivelato che quest'anno George Russell ha dovuto affrontare una notevole pressione alimentata da continue voci riguardo a un'eventuale entrata di Max Verstappen in Mercedes.

Russell, che ha preso il posto lasciato da Lewis Hamilton dopo il suo passaggio alla Ferrari, sta lottando con il giovane Antonelli per conquistare il secondo posto nel campionato costruttori. Tuttavia, prima dell'estate si sono diffuse insistenze che la scuderia avrebbe voluto escludere Verstappen dalla Red Bull, mettendo a repentaglio il futuro di Russell all'interno del team.

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

George alla ricerca di stabilità e Antonelli al centro dell'attenzione

L'ipotesi di includere il quattro volte campione del mondo avrebbe comportato il cambio di assetto, costringendo Mercedes a lasciare a un lato Russell in favore di Antonelli.

Fortunatamente, Verstappen ha deciso di rimanere fedele alla Red Bull, almeno fino al prossimo anno, riportando momentaneamente serenità a Brackley. Durante la trasmissione su Sky Sports F1 a Monza, Brundle ha commentato: "Da tempo tengo d'occhio George e si capisce chiaramente che non è felice, colpito a fondo dall'intero casino legato a Max durante l'estate."

Egli ha inoltre osservato che la Mercedes avrebbe potuto evitare gran parte di questa instabilità, evidenziando come la calma di squadre come la McLaren dimostri quanto i problemi nella compagine dei piloti abbiano influito negativamente sull'ambiente del team.

Attualmente, la scuderia opta per mantenere intatta la formazione, anche se il nuovo contratto di Russell è ancora in sospeso. Per quanto riguarda Antonelli, nonostante le prestazioni altalenanti e le difficoltà dimostrate a Monza, il commentatore vede in lui un futuro brillante, tanto da affermare senza esitazione che lo sceglierebbe in un attimo.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!