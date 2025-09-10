close global

﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

F1 Oggi: Le cinque punizioni più gravi inflitte ad Antonelli; Ferrari perderà una delle sue stelle

F1 Oggi: Le cinque punizioni più gravi inflitte ad Antonelli; Ferrari perderà una delle sue stelle

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 10° settembre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha incolpato la Mercedes per la vettura che gli è stata assegnata, che si ritiene sia stata la causa dei suoi errori nelle ultime gare. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: ULTIMA ORA - Entro il 2026 perderanno una delle loro STELLE! LEGGI DI PIÙ

Durante i recenti Gran Premi d’Olanda e d’Italia, Kimi Antonelli ha subito ben cinque sanzioni della FIA, vivendo due weekend da incubo per il pilota Mercedes in F1. LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: Charles Leclerc umiliato da Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

