La Ferrari UMILIA Charles Leclerc con Lewis Hamilton

Ferrari ha inviato un chiaro messaggio a Charles Leclerc, mettendolo in ombra rispetto a Lewis Hamilton.

Parlando con la stampa subito dopo l’ultimo Gran Premio d’Italia, Fred Vasseur ha commentato il ritmo dei due piloti: "Russell ha raggiunto il podio in diverse occasioni durante questa stagione, e possiamo certamente aspettarci una simile prestazione da Lewis.

"Fin dai primi giri è emerso come il suo ritmo fosse superiore a quello di Charles, accompagnato da un atteggiamento più determinato. Durante la gara, Hamilton ha lottato contro Russell fino al giro 30, recuperando così terreno e riconquistando una posizione dominante.

"Inoltre, l’entusiasmo dei tifosi milanesi ha fornito una spinta extra davvero speciale per il pilota, rendendo l’esperienza del weekend ancora più intensa".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

