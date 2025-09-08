close global

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

F1 Ferrari Oggi: Leclerc svela dove può vincere; Festeggia il risultato di Hamilton a Monza

F1 Ferrari Oggi: Leclerc svela dove può vincere; Festeggia il risultato di Hamilton a Monza

Alessandro Lombardo

Alessandro Lombardo
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 8 settembre 2025 in Formula 1.

Charles Leclerc ha spiegato dove la Ferrari potrebbe trovare l’occasione di vincere in questa stagione, dopo non essere riuscita a salire sul podio nel Gran Premio d’Italia. LEGGI DI PIÙ

Fred Vasseur ha elogiato Lewis Hamilton per la straordinaria prestazione al Gran Premio d’Italia, evidenziando come il campione sia riuscito a ritrovare il ritmo dopo una difficile serie di risultati deludenti. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è stato oggetto di scherno sui social media, dopo aver posto una domanda a un robot di intelligenza artificiale su X, a pochi giorni dal Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ

Fred Vasseur ha dichiarato che Lewis Hamilton è tornato al massimo delle sue capacità dopo aver mostrato un'ottima performance a Monza. LEGGI DI PIÙ

